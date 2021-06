De la mano de Messi, Argentina venció a Uruguay y quedó arriba en la zona

Con una enorme actuación de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni se quedó con la victoria por 1-0 ante los Charrúas en el partido válido por la segunda fecha de la Copa América de Brasil 2021 y alcanzó a Chile en lo más alto de la tabla del Grupo A. El encuentro se jugó en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

Argentina mostró un inicio con juego comprometido, evidenciando mayor vértigo y presión alta. Fue así como los dirigidos por Lionel Scaloni lograron generar claro peligro de cara al arco protegido por Fernando Muslera, casi sin pasar sobresaltos en el propio. Ya a los seis minutos, Lionel Messi arrancó desde la derecha y avisó con un remate cruzado que tapó el arquero Uruguayo y que Lautaro Martínez no llegó a empujar en el rebote. Dos minutos después, en una jugada preparada a la salida de un tiro libre, el centro encontró bien ubicado a Nicolás Otamendi, que con su cabezazo forzó otra buena intervención de Muslera.

TAPA-ARGENTINA (2).jpg

Uruguay no lograba encontrar su circuito de juego y recién pisó el área rival con un discreto disparo de Edinson Cavani que encontró bien parado al arquero albiceleste Emiliano Martínez.

La inspiración de Messi, cubriendo todo el frente de ataque y mostrando su habitual desfachatez al entrar en contacto con la pelota, iba a ser clave para la apertura del marcador. El atacante del Barcelona apareció por la izquierda y sacó un centro con una comba impresionante. Por el segundo palo apareció Guido Rodríguez, que conectó el cabezazo del 1-0.

Sobre los 26 minutos, luego de un reclamo de parte de Uruguay de un supuesto penal sobre Cavani que no fue tal, Messi volvió a demostrar su velocidad y lucidez. El capitán se escapó hacia el campo rival en la individual, hizo la pausa ante su marca y encontró solo a la carrera a Nahuel Molina, quien sacó un disparo que Muslera pudo mandar al córner.

La intensidad de Argentina fue decayendo a partir de la media hora. El equipo de Scaloni reguló esfuerzos ante un Uruguay que estuvo lejos de su mejor versión y que no pudo imponer el peso de sus figuras para ir por más. Los de Tabárez ni siquiera pudieron capitalizar ese repliegue que tuvo el rival en el cierre de la etapa.

El segundo tiempo mantuvo el ritmo de aquellos instantes finales de la etapa inicial, con Argentina dejando la iniciativa en manos de Uruguay e intentando lastimar en la contra. En esos primeros minutos Giovani Lo Celso debió dejar la cancha por una molestia y en su lugar ingresó Exequiel Palacios. También salió Lautaro Martínez, que sumó otro flojo partido, para que Joaquín Correa tome su lugar.

arg - uru.jpg

Las modificaciones no lograron cambiar la tónica de un elenco albiceleste que jugaba peligrosamente en su campo y que no lograba encontrar un circuito de pases. Fue en ese momento cuando Uruguay tuvo la chance más clara, con un centro a media altura desde la izquierda que cruzó toda el área y que Cavani no pudo empujar ya que se pasó por poco.

Recién sobre la media hora Argentina logró salir y adelantarse. Messi, una vez más, fue el estandarte de esa levantada. Con sus intentos individuales logró poner en jaque a la defensa uruguaya en un par de ocasiones. Sin embargo, el cansancio pareció pasarle factura al rosarino, que no estuvo claro a la hora de resolver: chocó contra los defensores o eligió remates al arco cuando había compañeros mejor posicionados. Eso no alcanzó a opacar una actuación destacadísima del atacante del Barcelona, que fue eje del equipo con su magia y sus constantes apiladas.

El desempeño estelar de Messi y el gol de Guido Rodríguez le alcanzó a la selección argentina para alcanzar su primera victoria del torneo. Tras el empate en el debut ante Chile, ahora el elenco albiceleste suma cuatro puntos y comparte con La Roja el liderazgo del Grupo A.