Juventud Unida le puso el broche de oro a una campaña sensacional. El Decano derrotó 2 a 1 como visitante a Juventud Urdinarrain, en la noche del miércoles en el estadio Juan Jorge Stauber, y se consagró campeón del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”.

El goleador Agustín Solís, por duplicado, marcó los dos tantos del conjunto albiceleste, mientras que Bruno Ramírez descontó para el Liebrero. Los tres goles llegaron en el primer tiempo.

Agustín Solís se vistió de héroe y convirtió los dos goles que le dieron el título al Decano (Crédito: MR Fotografía)

El equipo dirigido por Daniel Waldner supo sostener la ventaja en el complemento y, con el pitazo final, desató el festejo de todo Juventud Unida, que volvió a conquistar un título de liga después de 12 años. Su última consagración había sido en el Torneo Clausura 2014.

Crédito: MR Fotografía

El nuevo campeón cerró una campaña extraordinaria con 15 victorias, cinco empates y apenas una derrota. Además, marcó 39 goles y recibió solamente ocho, números que reflejan la contundencia y solidez que mostró a lo largo del torneo.

Crédito: MR Fotografía.

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Ahora, el Decano tendrá poco tiempo para disfrutar de la consagración. El próximo miércoles estrenará el título nada menos que en el clásico frente a Central Entrerriano por la última fecha, en el estadio Julio Colazzo del Parque Unzué.

Antes, tendrá otro compromiso por delante. Este domingo, desde las 15.30, visitará a Sauce de Colón en su tercera presentación en el Torneo Regional Federal Amateur.