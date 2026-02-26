La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se reunió para analizar la propuesta de un nuevo Código de Contravenciones. El proyecto es de autoría de la diputada Vilma Vázquez e incluye novedades como la tipificación de la violencia digital y el ciberacoso, mientras que define conductas que la normativa actual no contempla. El texto crea, además, la Unidad de Control y Ejecución de la Sanción (UCES) para supervisar el cumplimiento de las penas.

Al momento de fundamentar la iniciativa, Vázquez se basó en la necesidad de elaborar una propuesta que “actualice un régimen que ha quedado obsoleto y que genera una brecha entre la formación teórica y la práctica operativa de quienes son responsables de aplicar la ley, debilitando la capacidad preventiva del Estado”.

En la oportunidad, y como parte del trabajo, la comisión invitó a participar del debate a diversas autoridades policiales. De tal manera, expusieron el comisario mayor Sergio Masset; el jefe de la División de Seguridad en Eventos Masivos, Víctor Paunovich; la jefa de Planeamiento y Desarrollo, Daiana Marek; el jefe de Brigada de Delitos Rurales en la Departamental Paraná, Leonardo Peralta y el comisario Leandro Juárez.

Según la mirada de Vázquez el debate es “crucial”, ya que la ley núcleo vigente data de 1952 y luego recibió solo reformas parciales: “Con más de siete décadas de antigüedad, fue elaborado bajo un paradigma normativo y social propio de otra época, que ya no responde a las necesidades actuales de convivencia, seguridad ciudadana y respeto por los derechos humanos”.

De sancionarse la nueva ley -aseguró la diputada- se establecerá un marco legal “moderno y detallado que garantizará principios y garantías constitucionales, que pondrá foco en las faltas según parámetros de convivencia social e institucional, que incluirá agravantes específicos para personal de salud, educación y seguridad, así como para casos de violencia de género”. Y subrayó: “Los objetivos son brindar mayor seguridad jurídica, reducir la litigiosidad y, fundamentalmente, consolidar una herramienta eficaz de prevención dentro del marco legal vigente”.

Como ya explicó oportunamente Bicameral, el articulado define las contravenciones según dolo o culpa, establece causas de justificación e inimputabilidad y clasifica las faltas en levísimas, leves y graves. Crea la UCES para la supervisión de sanciones, mientras que detalla penalidades principales como trabajo de utilidad pública, multa y arresto y accesorias como clausura e inhabilitación. Además, incorpora capítulos específicos sobre protección integral de personas, incluyendo agresiones físicas, acoso sexual y discriminación, e introduce un título sobre identidad digital.