De los 5 detenidos por robar en una tienda de ropa, 2 ya están libres y otro en su casa

Según se aprecia en el video de una cámara de seguridad al que accedió ElDía, tres miembros de la banda se bajan de un auto y con cascotes logran romper la puerta del negocio, y comienzan a llevarse mercadería.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ElDia de Gualeguaychu (@eldiaonline) el 30 Sep, 2020 a las 9:23 PDT

Por fortuna, en ese momento pasan dos jóvenes en moto, que al ver a los delincuentes decidieron frenar en la esquina y luego volver hacia el local, impidiendo que los ladrones se lleven más cosas, ya que al ser advertidos rápidamente se dieron a la fuga.

"Me llevaron mercadería por unos 50.000 pesos", relató Gimena, la dueña del local. Además, tuvo que arreglar la puerta del local y próximamente pondrá rejas.

Contó a ElDía que "tuve suerte de que justo pasaron los dos chicos en moto y que una vecina llamó rápido a la policía, sino me desvalijaban el local".

frida

Gimena no pudo recuperar nada de lo robado. "Reconocí la ropa en algunas ferias y me comentaron que vecinos del barrio de los delincuentes estaban usando esa ropa, pero no hay forma de comprobarlo", lamentó.

DOS DELINCUENTES YA ESTÁN LIBRES Y OTRO EN SU CASA

Como informó la policía, el sábado detuvieron a dos de los ladrones y secuestraron un auto. A uno de 35 años lo agarraron en Goldaracena al 500, mientras que al otro en Avenida Parque y Lavalle, donde secuestraron el auto con el que cometieron el ilícito.

buylay.jpeg

Mientras que ayer por la tarde, capturaron a los otros tres miembros de la banda, uno de 24 años en el Barrio 21 de Septiembre, otro de 33 años en Fleming, entre Güemes y Altuna; y el último de 35 años en Barrio Yapeyú.

A este último, le encontraron cocaína, y por ese motivo es el único que permanece detenido.

Según informaron fuentes policiales a ElDía, a dos los dejaron en libertad y a otros dos le dieron el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, la fiscal de la causa aclaró que dos permanecen detenidos, uno con domiciliaria y los otros dos en libertad a la espera de ser indagados.

Noticia relacionada: Robo en la tienda: La fiscal de la causa aclaró la situación de los implicados