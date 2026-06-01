Luego del comunicado que emitió el sindicato desmintiendo un supuesto apoyo a la gestión de Nahuel Otero al frente de la Cooperativa Eléctrica, Claudio De los Santos dialogó con Bolazo Stream y detalló cual es la postura de Luz y Fuerza.

"Se nos involucró como si desde los trabajadores estuviéramos reclamando o exigiendo la vuelta de una gestión determinada, y la verdad es que nunca fue así. Nosotros planteamos diferencias respecto del rumbo que fue tomando la cooperativa y de la perspectiva empresarial que se fue imponiendo", señaló.

El dirigente remarcó que el sindicato nunca se opuso a la generación de empleo ni al crecimiento institucional, pero cuestionó que la expansión hacia nuevas actividades haya desplazado el foco de atención sobre el servicio eléctrico.

Según explicó, una de las principales preocupaciones del gremio surgió al observar que en las memorias institucionales se destacaba especialmente el crecimiento de las llamadas "otras unidades de negocios", mientras que los proyectos vinculados a la distribución de energía ocupaban un lugar secundario.

"Lo que a nosotros nos preocupa es el servicio eléctrico. Hemos llevado propuestas para mitigar algunos efectos de los cortes y para mejorar la prestación. Entendemos que hay problemas que dependen del sistema nacional, pero también hay formas de trabajar para reducir el impacto sobre los usuarios", expresó.

De los Santos consideró que la energía eléctrica constituye un servicio esencial y que, por esa razón, debe mantenerse como la principal prioridad de cualquier gestión de la cooperativa.

Reclamos por transparencia

Durante la entrevista, el dirigente sindical también planteó interrogantes sobre el destino de algunos recursos y sostuvo que es necesario avanzar en una revisión detallada de las inversiones realizadas durante la gestión anterior.

"La verdad es que no tenemos acceso pleno a toda la información. Sí hemos detectado algunos movimientos vinculados a compras y adquisiciones, pero creemos que hay cuestiones que deben analizarse en profundidad", afirmó.

En ese marco, recordó que en su momento realizaron planteos ante organismos de control por entender que algunas decisiones podían representar un apartamiento de los objetivos centrales establecidos en el contrato de concesión.

Si bien evitó realizar acusaciones categóricas, sostuvo que existen dudas respecto de cómo se financiaron algunas iniciativas vinculadas a áreas ajenas al servicio eléctrico y reclamó que la nueva conducción avance en una evaluación exhaustiva de la situación.

"Lo que pedimos es ver los números. Creemos que es importante conocer exactamente cómo se administraron los recursos y cuál fue el impacto real de cada una de estas inversiones", indicó.

Dudas sobre las nuevas actividades

Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido a la expansión de la cooperativa hacia el canal de Stream, el servicio de internet y la sala velatoria.

Para De los Santos, el problema no radica en la diversificación en sí misma, sino en la falta de estudios que justifiquen la necesidad de esas inversiones y en la posibilidad de que algunas actividades hayan dependido económicamente de los ingresos generados por el servicio eléctrico.

"En el caso de internet, ya había referencias de que no resultaba autosustentable y que terminaba siendo respaldado por recursos provenientes de la actividad principal", señaló.

Claudio De los Santos

También se refirió a la participación de la cooperativa en servicios mortuorios, una actividad que describió como potencialmente rentable, aunque recordó que en Gualeguaychú ya existen varias empresas privadas dedicadas a ese rubro.

"Nosotros no vimos que se haya realizado una evaluación de mercado para determinar si existía una necesidad concreta que justificara esas inversiones", manifestó.

En ese sentido, reivindicó el rol histórico del cooperativismo como herramienta para brindar servicios donde el sector privado no encuentra incentivos económicos para intervenir.

"Muchas cooperativas nacieron para cubrir necesidades que nadie más quería atender. Lo que nosotros discutimos es si estas nuevas actividades respondían realmente a una necesidad de la comunidad o si se alejaban de la función principal de la institución", explicó.

Finalmente, De los Santos sostuvo que la llegada de una nueva conducción representa una oportunidad para revisar decisiones, transparentar información y redefinir prioridades. "Es lógico que una nueva gestión analice lo que se hizo anteriormente. Hay cosas que, aparentemente, no estaban suficientemente informadas y creemos que es importante que se esclarezcan. Lo que buscamos es que la cooperativa vuelva a poner en el centro de su accionar el servicio eléctrico, que es lo que involucra a todos los vecinos", concluyó.