De los Santos: "la Cooperativa pretende ponernos como los malos de la película"

“Desde nuestro lugar tenemos que garantizarle a los trabajadores que no tengan perjuicios económicos en una actividad que históricamente ha tenido grandes dividendos a favor. Junto con los bancarios, la actividad eléctrica ha sido de las que mayores beneficios ha percibido. Pero históricamente el empresariado lo que ha buscado es ponernos a la gente en contra, hacernos quedar como los malos de la película diciendo lo que ganamos, lo que hacemos y otras cuestiones más”, expresó el sindicalista.

Asimismo, De los Santos sostuvo que “la visión que tiene el empresariado siempre ha sido la misma, esto se discute a través de FACE y los trabajadores de Luz y Fuerza, no es una discusión directa, nosotros tenemos nuestros representantes y la Cooperativa tiene los suyos. No es una medida abrupta, había un acuerdo de paritarias que se vence en febrero, ha habido conversaciones y muchas actividades acordaron algún tipo de paritarias. Esta actividad no es una actividad que no genere rentabilidad, no paró su actividad en sí durante la pandemia”.

“La situación de pandemia no quita que hay una negociación que viene desde febrero sin acuerdo y estamos en junio. Hemos sido flexibles en las negociaciones, no hemos impuesto un valor estricto y de parte de la Cooperativa no hemos encontrado una respuesta, no es que aprovechamos la situación de pandemia para realizar esta medida. Es una larga negociación que no ha tenido avances, creemos que negociando las multas que la Cooperativa le pagó a Camesa, se hubiera podido solucionar antes el pedido de los trabajadores”, explicó.