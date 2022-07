Juventud Unida volvió a dar muestras de su pésimo presente, cayó claramente de local 3 a 0 ante Gimnasia de Concepción en un partido en el que el Decano no tuvo iniciativa para ir a buscarlo y de sus propios errores terminó recibiendo dos goles que sellaron el juego.

Luego de un arranque parejo y flojito de ambos lados, con Juventud teniendo la pelota pero sin inquietar y Gimnasia esperando su momento, a los 39 minutos llegó la apertura del marcador para el Lobo. El equipo de Orcellet movió bien la pelota de izquierda a derecha para que López saque un centro preciso que conectó García para vencer a Rébora y poner en ventaja a la visita.

Juventud sintió el golpe y le costó acomodarse en el juego. Tuvo el empate con una jugada individual de Olano que sacó un remate cruzado que se fue apenas desviado.

A los 50 minutos, y después de la primera detención del juego por incidentes con la parcialidad local, Gimnasia estiró la ventaja de manera increíble. López sacó un centro defectuoso al área que picó y se metió en el segundo palo de Rébora, ante la incredulidad de todos.

En el complemento Juventud esbozó un intento de reacción pero Gimnasia casi pone el tercero con una corrida de García que tapó de buena manera el arquero.

El partido se volvió a detener por nuevos incidentes en la cabecera local. En la reanudación y ya con Curuchet en cancha, Juventud tuvo el descuento con un cabezazo de López Quintero que se fue desviado.



El Lobo lo líquido un par de minutos después con un Juventud totalmente descompensado. García corrió varios metros con la pelota en los pies y disparó cruzado para el 3 a 0 en favor de la visita.

No hubo mucha más en el partido. Juventud intentó ir por el descuento y se encontró con una notable respuesta del arquero Bustos. El Lobo pudo estirar ventaja pero no aceleró en los metros finales y el partido terminó 3 a 0.

EL panorama de Juventud es oscuro por donde se lo mire. El equipo salvo un par de partidos, volvió a mostrar flaquezas y carece de respuestas, tanto anímicas como en el juego. La nueva dirigencia tendrá que buscar reacomodar las cosas puertas para adentro, porque el equipo sigue en zona de descenso directo, no suma cuando se le presentan chances para poder hacerlo y la salvación, por ahora, depende casi de un milagro.