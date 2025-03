Mirtha Legrand cumple hoy 98 años y los recibe rodeada de amor. A través de las redes sociales, la producción de su programa dio a conocer el regalo especial que le prepararon: un video con emotivos saludos de famosos.

“Hoy esta producción y todo el espectáculo están de festejo. ¡Te amamos, Chiqui!”, escribieron en el Instagram oficial. En la grabación aparecen Adrián Suar, Lionel Messi, Guillermo Francella, Ricardo Darín, Guido Kaczka y Los Pimpinela, quienes le enviaron todo su cariño y felicidades en este día tan especial.

“Quería estar presente en este día a través de este video y mandarte un saludo muy grande. Te deseo lo mejor en este nuevo año, un año más acompañando a todos los argentinos. Un beso grande, chau”, expresó Messi en su saludo en el que se lo ve con un buzo del Inter Miami.



“Te quiero y te respeto mucho. Gracias por todo, estás rodeada de muchísima gente que te quiere y te adora”, dijo Adrián Suar por su parte. “Qué alegría poder decirte todo lo que te quiero y te admiro. Sos un ejemplo total”, fueron las palabras de Guido Kaczka.

Guillermo Francella también le demostró su cariño a la diva: “¡Feliz cumple, Mirtha! Me dijeron: ‘¿Podés hacer un video?’ Con mucho placer lo hago. Que la pases fantástico, que disfrutes cada ratito que de eso se trata el paso por acá. Te quiero mucho, a pasarla bomba”.

Otro de los actores que se sumaron al saludo fue Ricardo Darín. “Con este video por lo menos me acerco un poquito para darte un abrazo y un beso. Quiero desearte que tengas un muy feliz cumpleaños, te lo merecés. Gracias por tu valentía, por tu constancia, por esa capacidad increíble que tenés de trabajo”, fueron sus palabras.

Los Pimpinela, una de las bandas favoritas de Mirtha, también le dejaron un tierno mensaje. “Hola querida chiquita, desde los ‘80 que estamos juntas recorriendo no solamente la vida profesional, sino también la personal”, expresó Lucía Galán. “Te queremos mucho”, cerró su hermano Joaquín.

Los famosos que no fueron al programa de Mirtha Legrand

TN Show habló con Daniel Mañas, quien fue productor de Almorzando con Mirtha Legrand durante más de diez años, desde la década del ‘70 hasta 1981. En diálogo con este medio, el confidente de “La Chiqui” contó las anécdotas jamás reveladas de la número uno de la televisión y habló de los famosos que nunca quisieron ir a los almuerzos de la diva.

“Invitados que no pudo tener nunca en su ciclo: Tita Merello y Rodolfo Bebán. Ninguno de los dos quería ir”, sostuvo el amigo de Mirtha. “Ernesto Sábato tampoco, pero Ernesto Sábato siempre explicaba el porqué: que él no miraba televisión, no le interesaba la televisión, le parecía frívola”, sumó.

Por último, contó cómo se gestó la icónica entrevista a René Favaloro: “El que costó bastante llevarlo y no era una figura popular fue el doctor Favaloro, pero en un momento me dijo ‘bueno, yo voy, pero yo voy solo a la mesa’. Nunca había habido almuerzos a solas. Y dijo, ‘pero no es una cuestión de ego, sino de poder desarrollar todos los temas que quiero desarrollar en las dos horas de programa’. Fue tal el éxito de ese programa que por primera vez se repitió un programa un día sábado”.

Fuente: TN