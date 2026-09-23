Un hombre encontró tres carpinchos recién nacidos en un estero, decidió venderlos por WhatsApp y la publicación llegó a la Policía Rural de San Roque. Tras la intervención, se logró recuperar a los animales en el paraje Rosado Grande.

Al llegar al paraje, los policías se encontraron con Alberto Gregorio Niz, quien contó que había encontrado a los carpinchos y reconoció que uno ya había sido vendido. Ante la intervención de la fuerza, todos los animales fueron rescatados y, según trascendió, eran ofrecidos a $20.000 cada uno.

Luego del operativo, desde la fiscalía se decidió que los tres ejemplares sean trasladados al Centro de Conservación Aguará, en Paso de la Patria. El objetivo es que ahí reciban los cuidados necesarios para continuar con su recuperación.

Además, según informó El Litoral, a los involucrados se les inició una causa por una infracción a la Ley Nacional de Fauna N.º 22.421, que prohíbe la comercialización y la cría de animales silvestres como mascotas. El expediente quedó a cargo del fiscal José Omar Cáceres.



Fuente: AHORA