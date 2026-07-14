El mediocampista Rodrigo De Paul aseguró este martes que le encantan partidos como estos, en referencia a la semifinal del Mundial que la Selección Argentina disputará ante Inglaterra este miércoles a las 16, y evitó profundizar en su posible salida del once titular: "El técnico no dio el equipo, pero estoy tranquilo".

En la rueda de prensa previa al entrenamiento, que será el último previo al choque frente a los europeos, el futbolista de Inter Miami expresó: "Todos saben que este tipo de partidos me encantan, me motivan porque tienen un condimento especial que me despiertan un montón de cosas. Lo estoy viviendo con mucha alegría. Tengo muchas ganas".

Más allá de que la información indica que podría no estar desde el arranque después de haber sido reemplazado en los últimos dos encuentros, el volante de 32 manifestó que está tranquilo a la espera de conocer el once, que se les informará el mismo miércoles.

Más allá de lo que representa el rival por la guerra de Malvinas y la victoria de la Albiceleste en México 86 con un Diego Maradona brillante, De Paul aclaró que el mensaje del entrenador, Lionel Scaloni, para el plantel fue el mismo que dio en la conferencia de prensa posterior a la victoria con Suiza: "Lo que dijo puertas para afuera: es un partido de fútbol. Esperemos que la gente venga a disfrutar de un espectáculo y que cuando termine el partido, los argentinos estén muy felices".

En esa misma línea, el surgido en Racing señaló que él y sus compañeros son "muy receptivos con la energía que mandan los hinchas" y definió el encuentro como "un partido único contra un gran rival".

Montiel dio detalles de cómo se prepara Argentina ante Inglaterra

Por otro lado, quien también habló antes del cruce fue el lateral derecho Gonzalo Montiel, quien pelea por un lugar con Nahuel Molina. "Nos enfocamos en nosotros, vamos a afrontar una semifinal y estamos preparados para eso", expresó y agregó: "La ilusión siempre está, como todos los argentinos nos ilusionamos. Estamos en una semi, a un paso de otra final y la afrontaremos de tal manera".

Finalmente, confesó que "es un sueño y privilegio" volver a jugar una semifinal y sobre el rival, anticipó: "Los estuvimos analizando, son un rival difícil, juegan mucho con los extremos y vamos a trabajar para achicar el margen de error".