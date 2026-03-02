Según informó la Municipalidad de Gualeguaychú, durante enero y febrero de 2026, la Oficina de Defensa del Consumidor atendió un total de 465 intervenciones, de las cuales 366 correspondieron a consultas y 99 a reclamos formales, reflejando la sostenida demanda de asesoramiento y acompañamiento en materia de derechos de consumo.

Entre los temas más frecuentes de consultas se destacaron inconvenientes con entidades bancarias, especialmente por seguros no solicitados, descuentos indebidos en cuentas, consumos desconocidos y casos de fraude asociados a páginas web y compras online.

Asimismo, se registraron intervenciones relacionadas con operaciones realizadas a través de plataformas digitales, donde vecinos solicitaron orientación ante demoras en entregas, productos defectuosos o dificultades para gestionar devoluciones y reintegros.

Desde el área indicaron que el crecimiento de las operaciones electrónicas y de los servicios financieros digitales genera nuevas modalidades de conflicto. En ese marco, recordaron la importancia de verificar periódicamente los resúmenes bancarios, no compartir datos personales ni claves por redes sociales o mensajería, y realizar compras únicamente en sitios oficiales y seguros.