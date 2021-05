De qué depende que haya edición 2022 del Carnaval del País

En este contexto, el presidente de la comisión Ricardo Saller explicó en ElDía desde Cero (FM 104.1) cuáles son las variables de las que depende el espectáculo.

En primer lugar, el dirigente sostuvo que "dependerá si se incrementa la campaña de vacunación masiva". Por el momento, en Gualeguaychú son 29.036 las dosis aplicadas. Igualmente, se necesita que en todo el país avance, debido a que la gran mayoría de espectadores proviene del turismo.

Además, Saller planteó que el segundo condicionante serán "las reglas de juego que nos imponga el país, la provincia y el municipio", y agregó que "la idea es hacer cosas pero todo depende de las restricciones".

Por último, el factor económico también será determinante. En este punto, el presidente dejó en claro que "es un riesgo muy grande que tienen que tomar los 5 clubes, una inversión hoy de $15 millones es imposible, que es la que tendrían que hacer las comparsas, además de las que se tienen que hacer en el corsódromo".

"Los clubes y la ciudad entera sufrió la ausencia de la edición 2021, hoy estamos sacando de nuestras arcas para mantener los gastos fijos", añadió.

En lo que atañe a la postura de Pescadores en particular, manifestó estar en contra de una edición con 5 comparsas, a la vez que consideran que "no es el momento para resolver que es lo que hacemos, creemos que no estamos en condiciones".

"No sería correcto hacer un espectáculo que le baje el nivel al carnaval", sintetizó Saller, que agregó que "por el momento no se ha pensado algo alternativo".