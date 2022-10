Según anunciaron fuentes judiciales está previsto que declaren tres de la victimas afectadas. Por otra parte, la defensa anticipó que absolutamente todos los imputados tendrán que declarar y brindar su versión defendiéndose de los hechos.

Tras las dilaciones por recursos y después de nueve años de la denuncia, el martes a las 9 comenzó el juicio por presuntos delitos contra la integridad sexual cometidos a tres hermanos cuando eran menores.

Cabe recordar que se resolvió el pasado jueves la recusación a los vocales Carolina Castagno, Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa en el marco de los distintos recursos que demoraron, desde principio de este mes, el inicio del juicio contra los once imputados por los graves abusos ocurridos en Oro Verde, de los cuales fueron víctimas tres hermanos.

Puede interesarte

El juicio es contra once personas, entre ellos, varios integrantes del grupo familiar de las víctimas, por abusos de menores que eran integrantes de esa familia, en la localidad de Oro Verde.

Entre los imputados que llegan a juicio, está el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.

Quién es quién en la causa

Los chiquitos tenían entre 4 y 5 años cuando en medio de rituales fueron sometidos, entre 2005 y 2011, a abusos sexuales que luego narraron a través de Cámara Gesel, identificando a los responsables.

De los 11 acusados, sólo uno tomó la decisión de exponerse públicamente y de aparecer en los medios. Se trata del ex comisario Mario Wolff Furlong, alias “El Nene”, quien integró durante años la cúpula policial provincial como subdirector de Prevención y Seguridad Vial. Tras retirarse de la fuerza de seguridad, ahondó en la actividad empresarial de medios, algo que venía haciendo en paralelo.

Wolff Furlong estuvo procesado pero sin privación de la libertad hasta que se sustanció el juicio. Pese las restricciones de no realizar actos perturbadores, violentos o molestos hacia las víctimas que pesaban sobre el ex policía para no perder la libertad condicional, decidió hablar y manifestarse en duros términos sobre la prueba, sobre las víctimas y la veracidad de lo que expusieron. Fue durante una entrevista publicada en Diario UNO en noviembre de 2019.

Puede interesarte

Pese a la gravedad de sus expresiones, no perdió el beneficio de la libertad. Ningún fiscal intervino. “No creo que ejercer su derecho de expresión pueda molestar a alguien”, dijo ante la consulta de APFDigital la entonces procuradora adjunta Cecilia Goyeneche.

En febrero de 2021 se profugó durante unos días. La Justicia ordenó su captura. Se entregó y siguió libre, aguardando el juicio.

Al ex comisario se lo acusa de promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero y tercero) en concurso ideal con abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado (hecho segundo) -arts. 125, 119 incs. 1º y 3º, 54 y 55 del C. Penal.

Además de Wolff Furlong están acusadas seis mujeres y otros cuatro varones. Las mujeres están identificadas por sus iniciales (apellido y nombres de pila) como:

Puede interesarte

• S.; M. J.: Se la acusa de promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, tercero y quinto) en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por el vínculo y por el número de personas, reiterados (hechos segundo y cuarto) y en concurso real con promoción de la prostitución de menores doblemente agravada por el vínculo y por la edad de la víctima (hecho primero) - arts. 125, 126 inc. 2º y último párrafo, 119 3er y 4to párrafo incs. b) y d), 54 y 55 del Código Penal.

• S.; L.L.: Promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, tercero y quinto) en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por el vínculo y por el número de personas, reiterados (hechos segundo y cuarto) - arts. 125, 119 3er y 4to párrafo incs. b) y d), 54 y 55 del C. Penal.

• A., N.Y.: Promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado -arts. 125, 119 párrafo 2º, 54 y 55 del C. Penal.

• A tres mujeres, S.; G., A,: M.R. y L.; A.M. se las acusa de abuso sexual simple reiterado.

En tanto, los hombres están identificados como:

• S.; J.P. : Promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, tercero y cuarto) en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por el vínculo y por el número de personas (hecho segundo) -arts.125, 119, 3er y 4to párrafo incs. b) y d), 54 y 55 del C. Penal.

• C.; D.A. : Promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, tercero y quinto) en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por el vínculo y por el número de personas, reiterado (hechos segundo y cuarto) -arts. 125, 119 3er y 4to párrafo incs. b) y d), 54 y 55 del C. Penal.

• S.; G. : Promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, tercero y cuarto) en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal - arts. 125, 119 3º párrafo, 54 y 55 del C. Penal.

• G.; A.I. : Promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, el medio de comisión y por el vínculo en concurso ideal con abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal y en concurso real con promoción de la prostitución de menores doblemente agravada por el vínculo y por la edad de la víctima -arts. 125, 119, 1º y 3º párrafos, 126 inc. 2º y último párrafo, 48, 54 y 55 del C. Penal.

Fuente: ApfDigital y EldiarioAR