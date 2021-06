De qué se trata la campaña solidaria "infancias trans" de Santiago Maratea

El joven influencer ya tuvo éxito en diferentes causas, tales como la compra de dos ambulancias para una comunidad Wichi en Salta; la adquisición del medicamento más caro del mundo (2 millones de dólares) para Emmita, una bebe de once meses con Atrofia Muscular Espinal y, más recientemente, el viaje de los atletas argentinos al Sudamericano de Ecuador.

Sin embargo, la participación del público en esta causa no es similar a las anteriores. Es que, pese a que ya recaudó casi 17 de los 32 millones de pesos necesarios, el ritmo de donación es mucho más lento en comparación a otras campañas.

En ese sentido, Maratea no ocultó su descontento en sus redes sociales: “Una persona con mucho amor me dijo ‘Santi, lo vas a lograr. Por ahí en más tiempo, pero lo vas a lograr. Yo ya sé que lo voy a lograr, pero el tiempo no es cosa menor”.

“¿Qué? ¿Tardamos un mes porque son trans? Vamos a dar la idea de que es tan poca la gente que los apoya que, si bien juntamos dos millones de dólares en diez días, cuando es para infancias trans, tardamos un mes. ¿Ese mensaje vamos a dar?”, agregó.

Y continuó con su descargo: "Hay una estadística que indica que el 50% de los niñxs trans intentó suicidarse y vos decís que no estás de acuerdo. ¿Con qué no estás de acuerdo?".

“Por ahí no creés en Dios, pero sabés perfectamente lo que Dios opina, y en el fondo esto no te cierra porque creés entender la naturaleza, y entonces creés que también podés definir lo que es natural y lo que no, te estás comiendo una peli amigo. Sacá un segundo la moral de tu cabeza y explicame el desacuerdo”, arremetió.

Por otro lado, al percatarse de que el objetivo inicial de conseguir 900 mil personas que donaran 35 pesos no iba a ser fácil, propuso una nueva estrategia: “Necesitamos 35 mil personas que tengan 800 pesos, 700 mil que tengan 400, 140 mil que tengan 200 y 280 mil que tengan 100″.

Una organización trans recibió insultos y se indignó con Maratea

A raíz de la campaña solidaria iniciada por Santiago Maratea, varias personas se manifestaron en desacuerdo y hasta hubo quienes enviaron mensajes con insultos y ofensas a distintas organizaciones trans.

En ese sentido, la Activista por infancias y adolescencias travestis trans Gabriela Mansilla, quien preside la Asociación Civil Infancias Libres (ACIL), evidenció el maltrato recibido a través de una publicación en su cuenta de Instagram: "Queremos agradecer el apoyo y reconocimiento de nuestres seguidores, compañeres de lucha, también les pedimos disculpas a compañeras trans y travestis que han sido agredidas por personas llenas de odio".

"Nos han dicho que damos asco, mamarrachos, que somos violentos/as, que entorpecemos, que somos ególatras, que damos pena, que somos nefastos, seres inmundos, que merecemos morir, entre otros insultos de mayor gravedad, irrepetibles", continuó.

Además, apuntó contra el influencer, quien propuso crear una fundación para ayudar las infancias trans y aseguró que sería la primera en cubrir esa problemática.

"Hemos exigido respecto, memoria y reconocimiento. Que se informe con la verdad. Apoyamos y celebramos la iniciativa del proyecto (de Maratea), pero no permitimos que se diga que 'no existe nada para las infancias trans en Argentina'. Les comunicadores tienen una enorme responsabilidad y también una consecuencia si ocasionan un daño", apuntó.

Por último, cerró: "El señor Santiago Maratea ya se ha disculpado con nuestra organización por privado y reconoció que cometió un error y esperamos que se haga de manera pública, ya que este acoso violento que estamos sufriendo debido a su falta de información para manejarse debe cesar. Sus seguidores deben dejar de agredirnos".

"Yo dije que no hay fundaciones (cosa que no hay). Los que se la mandaron son los que entendieron mal y armaron un bardo al pedo", se defendió el influencer en su cuenta de Twitter.

