RECUERDO Y NOSTALGIA
De regreso a la ciudad: una vecina trajo a sus nietos para revivir su época en el Desfile de Carrozas
Ana Teresa Guevara nació en Gualeguaychú, pero hace más de 50 años se radicó en Zárate, donde formó su familia. Este año decidió regresar a su ciudad natal acompañada de sus nietos, para mostrarles de cerca el Desfile de Carrozas y el trabajo que realizan los estudiantes durante dos meses para preparar cada puesta en escena en el Corsódromo.
En diálogo con Ahora ElDía, Ana Teresa recordó: “Quise acercarme para recordar el trabajo que hacíamos cuando éramos estudiantes. En 1968 y 1969 participé en una carroza Primaveral en música, amor y fantasía, y después en una con Martín Fierro y José Hernández. Ya de grande seguí ayudando a los chicos”.
Emocionada, añadió: “Después de tantos años sin venir a Gualeguaychú, me genera una emoción muy grande ver el esfuerzo de los estudiantes. Por eso traje a mis nietos de Zárate, para que vean el trabajo que hacen los alumnos y las carrozas maravillosas que presentan”.
La visita de Ana Teresa no solo fue un regreso nostálgico a su ciudad natal, sino también una oportunidad para transmitir a las nuevas generaciones la tradición y el espíritu del Desfile de Carrozas, que continúa uno de los eventos para estudiantes más emblemáticos de Gualeguaychú.