Ana Teresa Guevara nació en Gualeguaychú, pero hace más de 50 años se radicó en Zárate, donde formó su familia. Este año decidió regresar a su ciudad natal acompañada de sus nietos, para mostrarles de cerca el Desfile de Carrozas y el trabajo que realizan los estudiantes durante dos meses para preparar cada puesta en escena en el Corsódromo.

En diálogo con Ahora ElDía, Ana Teresa recordó: “Quise acercarme para recordar el trabajo que hacíamos cuando éramos estudiantes. En 1968 y 1969 participé en una carroza Primaveral en música, amor y fantasía, y después en una con Martín Fierro y José Hernández. Ya de grande seguí ayudando a los chicos”.

Emocionada, añadió: “Después de tantos años sin venir a Gualeguaychú, me genera una emoción muy grande ver el esfuerzo de los estudiantes. Por eso traje a mis nietos de Zárate, para que vean el trabajo que hacen los alumnos y las carrozas maravillosas que presentan”.

La visita de Ana Teresa no solo fue un regreso nostálgico a su ciudad natal, sino también una oportunidad para transmitir a las nuevas generaciones la tradición y el espíritu del Desfile de Carrozas, que continúa uno de los eventos para estudiantes más emblemáticos de Gualeguaychú.