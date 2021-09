De Entre Ríos a la luna: el proyecto espacial que es impulsado por una veintena de jóvenes

¿De qué se trata? Lautaro Mendieta tiene 25 años, es ingeniero en telecomunicaciones y forma parte de este equipo. En diálogo con ElDía, brindó mayores detalles de la iniciativa. “Nací en Buenos Aires, pero siempre viajé a Entre Ríos porque toda mi familia es de acá. Después de la secundaria me fui a estudiar a Paraná y ahora que trabajo de manera remota y vivo en Viale”, explicó el joven profesional respecto a su entrerrianidad.

“A mí siempre me gustó la parte técnica, la física, la matemática, por eso estudié Ingeniería Electromecánica en la Universidad Técnica Nacional. Después me fui volcando más a la parte de programación y, en 2017, ingresé en el Instituto Balseiro para hacer Ingeniería en Telecomunicaciones, de la que me recibí el año pasado”, compartió.

El Balseiro se encuentra en Bariloche, allí vivió Lautaro hasta el año pasado y allí también se gestó la misión “Rover Tito”, un robot espacial diseñado por 21 jóvenes -20 argentinos y un cubano- que se quedó con el primer premio de uno de los concursos promovidos por la organización internacional “Open Space”.

“Esta organización presenta diferentes competencias, nosotros participamos en la que propone desarrollar un robot lunar. Éramos cinco equipos, llegamos tres a la final y afortunadamente ganamos nosotros. Al proyecto lo arrancaron tres chicos del Instituto Balseiro y a lo largo de los ocho meses que tuvo esa primera etapa nos fuimos sumando el resto”, contó.

El equipo es diverso y está integrado por especialistas de distintas áreas. Llegaron a ser 21, pero ahora están en pleno proceso de evaluación porque, al conocerse el reconocimiento, muchas personas se contactaron para sumarse al proyecto colaborativo.

Actualmente, hay ingenieros en electrónica, aeronáutica, mecatrónica, telecomunicaciones y estudiantes de diferentes carreras, como Diseño Industrial, Geología, Diseño Gráfico y Publicidad.

“Todos los robots espaciales son denominados Rover, de ahí viene el nombre, nos pareció simpático”, explicó el entrerriano por adopción y, sobre sus características y funcionalidades, detalló: “Es un robot pequeño, del tamaño de una hoja A4, tiene seis patas y es autónomo. Sus misiones son dos: la primera es la búsqueda de agua, porque sabemos que el agua se encuentra congelada, como si fuesen piedritas, debajo de la superficie lunar. En un futuro no muy lejano esa agua se va a poder separar en oxígeno e hidrógeno, el primero se podrá utilizar para que respiren los astronautas y el segundo como combustible para naves; la segunda misión es explorar lo que se llaman tubos de lava, que son una suerte de cuevas que también están por debajo de la superficie lunar, porque se estima que cunado la tierra sea habitada las personas se van a alojar ahí, ya que la temperatura es más soportable y cubre de la radiación”.

“Todo esto lo conocí gracias a los geólogos que son parte del proyecto”, aclara el joven ingeniero. Y cuenta sobre la segunda etapa del proyecto, por le que transitan actualmente: “ahora estamos viendo el tema del financiamiento y de los landers (aterrizador), que es el dispositivo en que el robot es enviado a la luna. Estamos en pleno proceso de asesoramiento en ese sentido, porque tenemos que comprarle a un fabricante de landers una especie de ticket a la luna, eso es lo primero”.

“No somos los únicos que estamos haciendo cosas para llegar a la luna, obviamente. Hay un montón de organizaciones, universidades y empresas que tienen el objetivo de llegar a la luna en el 2025, lo que sería un punto intermedio para llegar al planeta Marte en el 2030 o a cualquier otro lugar del espacio profundo”, compartió Lautaro.