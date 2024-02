Las mujeres se convirtieron en las grandes ganadoras de la 66 entrega de los premios Grammy 2024. Taylor Swift hizo historia imponiendo un nuevo récord como la máxima ganadora en la categoría “Álbum del año”. SZA, Billie Eilish y Miley Cyrus también se quedaron con gramófonos en la imponente ceremonia que se realizó en el Crypto de Los Ángeles.

La noche arrancó con la presencia en vivo de Dua Lipa. Con una interesante puesta en escena, acompañada de bailarines, la londinense presentó su nueva canción “Training Season” y su último hit “Houdini”. Miley brilló ante la audiencia con “Flowers”, su primera vez ante la televisión, se quedó con dos premios: “Grabación del año” y “Mejor interpretación pop solista”. Fue la primera vez en la historia que la protagonista de Hannah Montana se queda con un Grammy.





La noche tenía más reconocimientos para las mujeres. Karol G se quedó con la categoría “Mejor álbum de música urbana”, gracias a su disco Mañana será bonito. La colombiana recibió el premio por parte de su compatriota Maluma y Christina Aguilera.

Otro de los momentos emotivos de la noche fue protagonizado por Billie Eilish Con su tema “What Was I Made For?”, canción que forma parte del soundtrack de “Barbie”, y que también está nominada para los premios Oscar en la categoría Mejor música original. La joven cantante estuvo acompañada por su hermano Finneas en el piano ante la atenta mirada de sus padres como parte de los invitados a la ceremonia.



SZA, la artista más nominada de la noche, ganó el Grammy a mejor canción de R&B, por el exitoso “Kill Bill”. La gran protagonista de la noche fue Taylor Swift que, por cuarta vez consecutiva, se quedó con el Grammy a Mejor Álbum Pop Vocal. En su discurso de agradecimiento, la estadounidense anunció la salida de un nuevo disco y hasta compartió detalles en sus redes sociales segundo después.





El papel de las artistas en los Grammy y en la industria musical

Como dato, siete de los ocho nominados en las categorías Álbum del año y Grabación del año fueron mujeres. Esto marcó un enorme cambio que analistas de la industria destacaron, algo que debió pasar hace tiempo.

Harvey Mason Jr., director ejecutivo de The Recording Academy, la organización detrás de los Grammy, en una entrevista con la agencia AFP, se mostró “optimista” por cómo destacan las mujeres nominadas, no como un caso puntual, sino dentro de un cambio institucional más amplio.





Taylor Swift ganó el Grammy en la categoría Álbum del año, por su disco Midnights. Foto: REUTERS / Mike Blake.



Durante mucho tiempo los Grammy fueron acusados de ser demasiado masculinos y demasiado blancos. Sin embargo, Mason Jr. dijo que en los últimos cinco años el comité de miembros votantes incorporó a 2.500 nuevas mujeres y ahora el 40% son personas no blancas. “Siempre vamos a estar dispuestos al cambio en la votación, siempre trataremos de mejorarla y de ver qué está pasando en la música, y en los porcentajes de lo que se está creando y consumiendo. Queremos asegurarnos de que nos alineamos con esto”, afirmó.

“Así que tenemos trabajo por hacer. Siempre. Tenemos que tener más mujeres, más personas de color , tenemos que tener más diversidad de género, así que lo seguiremos impulsando”.





Dua Lipa durante su presentación en la 66a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles. Foto: AP / Chris Pizzello.



Más allá de todos los cuestionamientos, Beyoncé es la máxima ganadora de la historia con 32 estatuillas. De esta forma, la artista superó el récord que tenía desde hacía varios años el director de orquesta Georg Solti (31). La otra mujer que aparece en este importante listado es Alison Krauss, con 27 gramófonos.



(Fuente: TN)