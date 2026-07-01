El francés Antoine Griezmann se sumó la semana pasada a Orlando City como el fichaje estelar del equipo en este mercado de pases, donde ya brilla y es referente el gualeguaychuense Martín Ojeda.

A partir de su llegada, los fanáticos del conjunto estadounidense y los seguidores del futbolista gualeguaychuenses comenzaron a ilusionarse con una sociedad que pueda dejar huella dentro de la cancha. Sin embargo, lo llamativo es que ambos ya tenían una conexión previa, tan inesperada como particular.

Años atrás, cuando Griezmann aún jugaba en Atlético de Madrid, el delantero francés —reconocido fanático de la cultura rioplatense, del mate, la cumbia y del fútbol argentino— posó sus ojos en Ojeda, quien en ese entonces se destacaba como figura de Godoy Cruz de Mendoza.

En 2022, ese interés se tradujo en una curiosidad: el campeón del mundo en Rusia 2018 eligió al futbolista gualeguaychuense para su equipo en el Gran DT, el popular juego de fútbol virtual en Argentina. Incluso, Griezmann solía celebrar sus goles en redes sociales, generando intercambios, saludos y hasta festejos del propio Ojeda en alusión al atacante europeo.

“Que me tenga un jugador como Griezmann en el Gran DT es un gran orgullo y me mete un poco de presión, jaja”, había contado en su momento Ojeda, en declaraciones a una radio de Mendoza.

Hoy, aquel vínculo virtual dio un giro inesperado: el destino los reunió en Orlando City. Allí, Ojeda se consolidó como goleador y una de las figuras del equipo, mientras que Griezmann acaba de incorporarse y podría debutar el próximo 22 de julio, cuando el conjunto visite a San Jose Earthquakes, en la reanudación de la MLS.