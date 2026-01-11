Hace una semana, Donald Trump comunicaba una noticia que estremeció al mundo entero: el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, y su posterior encarcelamiento en Estados Unidos.

Esta intervención militar que violó la política internacional, produjo una cantidad de emociones a los venezolanos que se encuentran en diferentes partes de Argentina. La primera reacción fue la de festejo, de hecho, varias personas salieron a celebrar la destitución de Maduro del poder en el obelisco de Buenos Aires. Gualeguaychú no fue la excepción.

La comunidad venezolana que eligió la ciudad para cobijarse estos años, decidió mostrar su alegría frente a la perspectiva de un país libre. Sin embargo, conforme pasaron los días y los sucesos fueron tomando lugar, la asunción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina y el control de Estados Unidos sobre el petróleo de esa zona estratégica del mundo, las sensaciones fueron cambiando.

Lucila Marín, odontóloga venezolana que vive en Gualeguaychú, contó en una entrevista radial con Ahora Cero Radio cuáles son las emociones que la embargan y qué está pasando en su país de origen.

“Desde que tenía 5 años, y ahora tengo 33, vivíamos esta situación de escases y censura. Mi gran dolor es que tengo a mi mamá allá, y prácticamente a toda mi familia. Tengo miedo. Tengo una mezcla de sentimientos, porque nosotros no queríamos que esto pasara de la forma en que pasó”, inició su relato.

“Estamos cansados de las muertes. Cuando salimos de mi país mi hermana y yo, la situación no daba para más. Salíamos a manifestarnos con mucho miedo, lo que exigíamos era tener una vida digna”, resumió sobre los motivos que la llevaron a instalarse hace 8 años en Gualeguaychú.

Lucila manifestó que lo que experimenta con la captura de Maduro no es celebración, porque tiene miedo.

“Estoy cansada de la división, que una persona tenga un pensamiento diferente al mío está bien, pero hoy ya somos lo mismo, quienes antes apoyaban al Régimen, hoy ya no lo hacen. Estamos todos en la misma. Siento que vivo una mezcla de emociones, y tengo mucha incertidumbre. Luego de esta noticia, me pude reunir con algunos de los chicos que estamos en Gualeguaychú y todos, en mayor o menor medida, experimentamos lo mismo. Es un alivio y avance, pero no sabemos qué es lo que viene. Si esto se va a seguir perpetuando o no”, reconoció.

Lucila resaltó que “es un momento muy difícil el que se está viviendo en Venezuela. Todo lo que se habla por mensaje de texto con la familia hay que borrarlo, ya que te pueden revisar las conversaciones. El militar no está desligado del pueblo, no puede asumir alguien que no sea de ellos. Siento que seguimos en la misma”.

Sin embargo, rescató que “se trata de una seudo celebración de justicia, porque por algo más de 8 millones de venezolanos estamos esparcidos por el mundo”.

La odontóloga admitió que la información y las opiniones que circulan en redes sociales la abrumaron e identificó que “cada uno transmite un mensaje desde su propia historia. Este es el mío.”.

Sobre el control del petróleo venezolano que tiene Estados Unidos, Marín dijo que el interés siempre estuvo en este recurso: “Estados Unidos había hecho una importante inversión que Chávez se terminó robando. También había intereses de parte de China y Rusia que están detrás del petróleo. No es algo nuevo para nosotros”.

Al recordar los años que lleva en Gualeguaychú, Lucila contó que pensó que su estadía iba a ser corta. También rememoró lo difícil que resultó y resulta el desarraigo.

“Cuando tomé la decisión de salir del país, era para probar y cuando llegamos acá, el dolor era incalculable, y hablando por teléfono con la familia les decía que quería volver. Pero mi hermana me decía que Venezuela no era una opción, que la situación estaba peor que cuando me había ido. Fue muy difícil tener que decirle a mi mente que la única opción era esta y tener que seguir haciéndome desde cero. Era soltar el miedo, ser fuerte, porque siempre seguís pensando en tu familia. Además, se resume en la rabia de que fue todo por un gobierno, por la avaricia de seguir perpetuándose en el poder”, manifestó.

Sobre la perspectiva de volver a Venezuela, la profesional apuntó que “todavía está todo con luz roja. Pero si esto realmente es un cambio, a los venezolanos nos gustaría volver. Incluso el conocimiento que nos dieron los diferentes países, nos va a ayudar a hacer una Venezuela mejor. Pero sé que si me llego a ir de Argentina va a ser el mismo dolor que cuando me fui de Venezuela”.