Mónica Farabello

El poder legislativo de Gualeguaychú intervino en una diversidad de temas que van desde el presupuesto anual municipal, pasando por el costo del boleto de colectivos y la compra de la playa Parque del Sol.

El 10 de diciembre se concretará el cambio de autoridades, por lo que comienza una cuenta regresiva para despedir a los 13 ediles actuales. Pero, ¿cuáles fueron sus proyectos más trascendentes y cuáles son los temas en los que aún no pudieron avanzar?

Ahora ElDía conversó con los tres presidentes de bloque para profundizar en la temática. Juan Boari del Frente de Todos, Pablo Echandi de Juntos por el Cambio y Luis Castillo del Vecinalismo respondieron a las preguntas.

Boari reconoció que hubo problemas pero también resaltó los aciertos. “La pandemia nos atravesó a todos; así comenzamos nuestra labor legislativa. Estuvimos meses definiendo cosas por teléfono con los compañeros del Concejo y buscando la forma de resolver algunas problemáticas porque el Estado no puede parar un segundo”, aseguró.

Juan Boari y sus Comisiones

Trabajó principalmente en la Comisión de Obras Públicas. Lo definió como un espacio con “mucha dinámica y mucha versatilidad”.

¿Qué te llevas del trabajo en el Concejo Deliberante?

Mucha satisfacción y también hay algunos proyectos que entiendo que están muy trabados y que son muy complicados. Uno es el de la tracción a sangre que viene desde hace unos siete años y que no sólo es una problemática animal, sino también económica y cultural.

Por mi barrio hay muchos carros y cuando hablamos del motocarro te dicen que no les sirve porque no pueden cargar 1.000 kilos. Ellos saben que es una problemática compleja y veo que es difícil encontrar la salida.

Otro de los temas que me queda pendiente es el de la tenencia responsable de mascotas; que también tiene un trasfondo cultural. Hay algunas zonas donde vos le decís al vecino que no puede tener cinco perros y se oponen. O si les decís que tienen que estar dentro de la casa tampoco lo entienden.

El Aeroclub es otro de los grandes temas que me llevo. Hace 3 años que estamos buscando una salida legal para ponerlo en valor y que esté operativo. Cuando se jubiló Nicolás Garbino también tuvimos un problema. Ahora planteamos la figura de declararlo de interés municipal para pedir la expropiación. Eso está en Comisiones Conjuntas pero tampoco sería una solución ya.

¿Cuál sentís que fue la mejor ordenanza que impulsaron?

El cupo trans les cambió la vida a muchos hombres y mujeres y así tenemos varias. Hasta la compra del Parque del Sol, porque le cambió la vida a todos los que ahora tienen acceso y que antes se tenían que ir a Ñandubaysal o a una playa cercana tomándose un remis.

Ahora es una reserva y está funcionando, más allá de los conflictos internos que generó. Ahora vemos los espacios públicos, como también lo del Camino de la Península. Son cosas que le cambian la vida a la gente.

Echandi: “Quiero estar en todos los temas”

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio se definió como un concejal bastante inquieto que busca meterse en todas las discusiones, “menos en Cultura y Salud”, porque entiende que en esos temas hay gente especializada.

¿Qué temas te quedaron en la lista de pendientes?

Lo de la tracción a sangre fue un desperdicio no haber comenzado a trabajarlo hace 7 años atrás. Entiendo que no va a ser de un día para el otro, pero desde hace 7 años hasta acá se podría haber hecho mucho. Esto también se soluciona con recursos que no son ilimitados.

La persona que dice que no puede llevar los 1000 kilos en un motocarro, tampoco debería llevarlos en un caballo porque de eso se trata el maltrato animal y también hay que analizar que el carro no puede andar en medio del tránsito.

También hay que pensar la posibilidad de cambiar el trabajo, hay miles de personas que tuvieron que cambiar de trabajo y esta no sería la excepción; siempre apoyado con herramientas del Estado.

También me queda en el tintero el programa Tu Alquiler que esperamos que salga en el corto plazo y también el de narcotest que está avanzado y que no se necesitan tantos recursos. Esto es para el conductor de vehículos; igual que los de alcoholemia.

¿Cuál fue la ordenanza que más satisfacción te generó?

Un proyecto que me dio mucha satisfacción tuvo que ver con el boleto estudiantil gratuito porque le cambiamos la vida a muchísimas personas. Más allá que después lo presentaron a través de un grupo de chicos, fue un proyecto de Juntos por el Cambio.

Hoy el empresario transportista Ricardo Delcausse reconoce que funciona bárbaro y le garantizamos muchos boletos que el Estado lo subvenciona.

Luis Castillo, un hombre de la Cultura

Con satisfacción aseguró que esta semana presentaron el proyecto número 106. Con una sonrisa dice que “hay para hacer dulce, y no porque sea una genialidad, sino porque mucha gente nos acerca proyectos y muchos son muy interesantes”.

¿Cuál de todos esos proyectos te causó mayor alegría como concejal?

En Hacienda por ejemplo, planteé lo de los corralitos para los gastronómicos y quiero destacar el acompañamiento que tuve del resto de los compañeros, porque para que una ordenanza salga, hace falta una mayoría, y salvo una norma o dos, la mayoría salió por unanimidad, lo cual habla de este acompañamiento.

Hasta el año pasado llevaba un 98% de aprobación por lo que se ve este respaldo y convencimiento de que esto es bueno para la comunidad; no para un partido político.

¿Qué temas quedan en la lista de pendientes?

Planteé la necesidad de tener mayor cantidad de baños públicos; también en turismo propusimos que las playas puedan trabajar los 365 días del año.

Sobre el tema de los baños, desde el 2020 que está en el área de Planeamiento y todavía no ha avanzado. Una ciudad turística no puede tener tres baños públicos. Nadie se va a llevar una cucarda; yo no voy a cortar la cinta; lo va a hacer el Intendente. Creo que son cosas de egoísmo de la vieja política. Hay que dejar atrás eso y pensar en la gente.

También me da mucha pena que no se haya tratado el primer proyecto que presenté que era para la conformación de un Comité del problema del suicidio que todavía no se trató.

Tenemos una tasa de suicidio y suicidio adolescente en Gualeguaychú que asusta y es otro de los tantos temas de los que no se habla. No importa de quién sea competencia porque el problema es nuestro, es de nuestra comunidad, como el problema de las rutas; porque los hospitales, los médicos, enfermeros y víctimas somos nosotros mismos. Me llevo este tema como deuda pendiente y ojalá se pueda volver a trabajar.

¿Cuál fue la ordenanza que más satisfacción te generó?

Creo que algo que le va a cambiar la vida de todos es la Defensoría del Pueblo. La semana que viene se va a hacer la convocatoria para los postulantes. Esto va a ser un antes y un después en lo que va a ser la intervención de la gente defendiendo sus derechos a través de este órgano.

Esto es el equivalente en el comercio, a la Defensa del Consumidor. El Defensor del Pueblo defiende los intereses del ciudadano frente al Estado. Cuando se ven afectados los derechos, esta figura es el terror de los Municipios. Justamente vamos a ser el segundo en la provincia que tenga defensor. De hecho se había presentado varias veces y se postergaba. Va a ser algo muy bueno; no hay que tener miedo a que se controle que se hagan bien las cosas.