La Comisión de Legislación General del Senado debatirá un proyecto de ley por el que se declara Ciudadano Ilustre de la provincia de Entre Ríos al compositor y cantante Emanuel Julio Noir, líder y vocalista del grupo musical “Ke Personajes” de Concepción del Uruguay.

Según supo AHORA, la iniciativa se debatirá en una reunión prevista para este martes desde las 11 horas.

El proyecto que lleva la firma del uruguayense Martín Oliva señala que, mediante esta distinción, también se busca destacar “por su intermedio a todos los integrantes de la agrupación”.

“La iniciativa no responde a un hecho aislado o circunstancial, sino a la culminación de un largo y virtuoso proceso donde los valores del esfuerzo, la perseverancia, la autenticidad y la profunda identidad con el terruño han sido justamente reivindicados por esa instancia inapelable que es el tiempo”, dice el texto en sus fundamentos.

“Lejos de ocultar sus orígenes o edificar una biografía de pacato artificial, Noir los ha convertido en su principal bandera. Con naturalidad y sin falsos pudores, ha evocado públicamente su pasado trabajando en la albañilería junto a su padre y su hermano —oficio que sus seres queridos aún desempeñan con dignidad—, y ha sabido describir con emoción la experiencia de recorrer esas mismas obras años después escuchando sus propias canciones. Ese circuito que va del trabajo manual a la consagración artística, y de allí de regreso al punto de partida con la humildad intacta, es quizás el rasgo más definitorio de su personalidad y la clave de su conexión única e inquebrantable con el público”, remarca.

El proyecto recuerda que el grupo “Ke Personajes” nació formalmente el 17 de diciembre de 2016 en Concepción del Uruguay, conformado por Noir junto a Sebastián Juan José Boffelli, Juan Emanuel Álvarez, Joel Oscar Brem y Enzo Sebastián Martínez.

Fuente: AHORA