Una mujer de Mar del Plata que contrajo una deuda de más de 800 mil pesos por no pagar los resúmenes de dos tarjetas de crédito y que jamás contestó a los reclamos del banco ni a la demanda judicial, fue condenada a abonar el total de lo adeudado más todos los intereses acumulados.

La decisión fue tomada por la jueza Patricia Noemí Juárez, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°11 de Mar del Plata, quien hizo lugar a una demanda presentada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. La sentencia es contundente: la mujer deberá pagar $825.940,28 más los intereses correspondientes en un plazo de diez días una vez que el fallo quede firme.

Una deuda que creció en silencio

El caso se inició en febrero de este año, cuando los apoderados del banco presentaron la demanda por cobro de pesos. La clienta había suscripto contratos por una tarjeta Visa y otra Mastercard y las utilizó, pero dejó de pagarlas. La mora de una de las tarjetas comenzó en marzo de 2023 y la de la segunda, en mayo de ese mismo año.

Un hecho clave del proceso, y que selló la suerte de la demandada, fue su total falta de respuesta. "La demandada utilizó las tarjetas emitidas, pero no afrontó los pagos, ni tampoco abonó los intereses y gastos", señaló la presentación judicial. Lo más grave fue que, una vez notificada de la demanda, la mujer nunca contestó.

El costo de "ignorar" a la Justicia

En su fallo, al que tuvo acceso el portal 0223, la jueza Juárez aclaró que si bien la "incontestación de la demanda" no obliga automáticamente al juez a darle la razón al demandante, en este caso se puede estimar que su silencio "es un reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos sostenidos por la actora".

Tras comprobarse la existencia de los contratos y la deuda impaga, la magistrada concluyó que la demanda "debe ser acogida", condenando a la mujer no solo a pagar el capital y los intereses, sino también a hacerse cargo de todos los costos del juicio.



