El jueves, a partir de las 23 horas, estaba planeado que una cuadrilla de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura realizara una serie de trabajos de mantenimientos en las juntas de articulación y dilatación del puente Méndez Casariego.

Sin embargo, debido a las lluvias que comenzaron anoche y que persistirán durante la jornada del viernes estas tareas debieron ser suspendidas y postergadas hasta la semana que viene.

El principal motivo de la paralización de las labores radica en que las herramientas que se utilizan para realizar estas tareas trabajan con electricidad –como por ejemplo soldadoras–, por lo que las inclemencias temporales hacen que no sea seguro para quienes deban manipularlas.

Según informaron desde la Dirección de Públicas, los autos que circulen por el puente Méndez Casariego puedan llegar a notar que uno de los chapones tiene un vaivén y tiene un golpeteo, esto debido a que era el que estaban interviniendo cuando debieron suspender las labores. Sin embargo, este hecho no representa ningún tipo de peligro para los que transiten por allí.

Los trabajos de cambios de juntas se retomarán el martes que viene a partir de las 23 horas, y continuarán el miércoles y el jueves para cambiar los restantes. Vale aclarar que cuando las lluvias se detengan un herrero de la Municipalidad trabajará durante una hora en esa junta que se muestra más suelta que el resto para darle más firmeza hasta que se retomen las tareas la semana que viene.

Mientras tanto, personal de la Dirección de Tránsito señalizarán con conos el sector de la junta en cuestión y mantendrán una guardia permanente en el lugar para alertar y responder las dudas de los automovilistas que circulen por el puente.

Detalles de los trabajos

El cambio de juntas refiere a los chapones que tiene el Puente Naranja, los cuales presentaban un alto grado de deterioro al comienzo de los reemplazos, que comenzó a mediados de este año, siendo el último el cambio de las juntas centrales en agosto pasado.

Estos trabajos preventivos se realizan para hacer de uno de los pasos más transitados de la ciudad un lugar más seguro para el tráfico vehicular.

Es en este sentido que los viejos chapones están siendo reemplazados por nuevas estructuras construidas con un material mucho más grueso, con mayor espesor y más resistencia. Los mismos son cortados con plasma y reforzados con planchuelas de 4 pulgadas.

“Estas juntas fueron cambiadas porque estaban en muy mal estado, además de que estaban picadas y deterioradas. En muchos casos, las estructuras no apoyaban en ningún lado y estaban en el aire, por eso cambiamos todas”, había explicado el intendente Mauricio Davico cuando se realizó el cambio de juntas centrales en agosto pasado.