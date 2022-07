Según decidieron desde el gremio, habrá Asambleas Deliberativas permanentes en los lugares de trabajo, por lo que no saldrá ningún camión recolector a la calle. El área de Higiene Urbana es la más afectada debido a que funciona de manera activa durante el fin de semana, pero el resto de las dependencias municipales funcionarán con guardias mínimas. Piden que sea “remunerativo y bonificable” un aumento del 14% otorgado hace una década atrás.

Tras una reunión de Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú (SITRAMG) y los Delegados Municipales de las distintas secciones, el gremio y los trabajadores municipales decidieron que a partir de las 20 horas del 22 de julio de 2022se continuará con Asambleas Deliberativas en los lugares de trabajo durante todo el turno de la Jornada Laboral en las diferentes Áreas Municipales.

Esta medida afectará en principal medida al servicio de recolección de residuos, que ya durante la noche del jueves y la madrugada del viernes no funcionó en algunas zonas de la ciudad, especialmente en el macro y micro centro.

Sin embargo ahora, con las últimas medidas tomadas durante la tarde noche del viernes, el servicio de recolección de residuos quedará cortado hasta el lunes, cuando intervenga en el conflicto la Secretaría de Trabajo de la provincia, que posiblemente dicte la conciliación obligatoria.

Vale destacar que los motivos de estas medidas de fuerza están centrados en el pedido que el SITRAMG está haciendo al Ejecutivo local, en donde pide que se blanquee un aumento del 14% que fue otorgado en 2012 y que nunca fue incluido en el convenio.

“Motiva esta medida la negativa de priorizar el otorgamiento solicitado para formalizar el carácter remunerativo y bonificable del aumento otorgado hace varios años del 14%, revalidando que no solo afecta el precario salario percibido actualmente sino también al sostenimiento de nuestra Caja de Jubilaciones”, informó el sindicato mediante una nota firmada por el secretario general Oscar Sotto y el secretario gremial Rubén Fabani.

“Asimismo ratificamos que en relación a la convocatoria de apertura de Mesa Paritaria consideramos que resuelto a lo requerido por los compañeros y compañeras municipales para formalizar el 14% como remunerativo y bonificable nos encontraríamos abiertos al diálogo a consensuar la reapertura del segundo tramo de Mesa Paritaria 2022”, concluyó la nota.

La respuesta anticipatoria del Municipio

Previo a la reunión del gremio donde se dispuso el estado de Asamblea Permanente en las Áreas Municipales, la secretaria de Hacienda –y por esta semana Presidenta Municipal interina por las vacaciones que se tomó el intendente Martín Piaggio– Delfina Herlax argumentó una respuesta positiva sobre incluir como “remunerativo y bonificable” el aumento del 14% otorgado hace unos años, pero también mediante un escrito al sindicato de Trabajadores Municipales puso en consideraciones algunas cuestiones.

“Me dirijo a ustedes a los fines de ratificar la Resolución Nº 167/2022 notificada a ustedes el día 20 de julio del corriente, de la cual este municipio no hay recibido respuesta alguna”, comenzó la nota que por un error está fechada el 22 de “agosto” de 2022.

“En este marco expreso los siguientes puntos: 1) Se convocó a abrir la mesa de negociación paritaria correspondiente al segundo semestre del año en curso para el 1 de agosto. 2) Este Departamento Ejecutivo asumió el compromiso, y aquí lo ratificamos, de avanzar en el pedido del carácter remunerativo del 14% de forma progresiva y de concretar el primer tramo porcentual en el mes de agosto. 3) Destacamos que, al ser este asunto de carácter salarial colectivo, que se acordó en el año 2012 en una mesa paritaria, deberá ser tratado en la misma instancia”, enumeró Herlax en su nota.

Sin embargo, luego amplió cada uno de los puntos argumentando las razones por las cual el sindicato y los trabajadores municipales “deben rever las medida de acción directa en curso, requiriéndoles canalizar el pedido del 14% por la vía del diálogo”.

Las consideraciones del pedido del Ejecutivo

“La decisión de esta administración de adelantar excepcionalmente la apertura de las negociaciones paritarias obedece a una comprensión del difícil momento económico que transita el país y por lo tanto las familias de nuestros trabajadores y trabajadoras municipales”, manifestó la Secretaria de Hacienda y Presidente Municipal interina sobre el gesto del Municipio para adelantar las negociaciones un mes.

“En el marco del pedido del Sindicato respecto al pase a remunerativo del adicional del 14%, como ya lo informamos previamente, existe el compromiso de avanzar en el sentido positivo, debiendo acordar la forma y modalidad”, explicó para manifestar que no habrá contras en incluir a ese aumento por dura de convenio en 2012, sólo que hay que ver de qué manera se va a otorgar o si se va a escalonar.

Sobre el que ese 14% sea remunerativo y bonificable, el Municipio afirmó que “la mesa paritaria es el lugar en donde debe acordarse este pedido ya que al avanzar en esta medida, que es de carácter salarial y colectiva, tiene un alcance para todo el universo de trabajadores y trabajadoras abarcados por dicho porcentaje, incluso a los no afiliados”.

Este último punto no es para nada menor: según fuentes consultadas por Ahora ElDía, no son todos los empleados municipales los que están de acuerdo que este 14% sea remunerativo y bonificable: los que están cerca de jubilarse son los que pujan para que esto sea así debido a que una vez jubilados este 14% forma parte del aumento del 82% móvil; sin embargo, los empleados que están a varios años del retiro no quieren saber nada al respecto ya que si ese porcentaje se blanquea se deberán a comenzar a hacer aportes por los mismos, como a la Obra Social y la Caja de Jubilaciones, por lo que comenzarían a cobrar menos ya que se realizarán los descuentos correspondientes cuando desde hace 10 años este aumento ya se percibe por fuera.

Finalmente, las consideraciones planteadas por Herlax sostienen que “de la misma manera informamos que lo que se acuerde en cuanto al reconocimiento remunerativo, recién podrá ejecutarse a partir de agosto, ya que a la fecha la liquidación de sueldo correspondiente a julio se encuentra cerrada, siendo imposible que impacte en la misma”.