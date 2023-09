El fin de semana se disputó una nueva fecha de la liga de fútbol de Chajarí, en la cual se enfrentaron Independiente de Villa del Rosario y Santa Ana en la cancha del Rojo, ante más de mil simpatizantes que se acercaron a presenciar el Clásico del Lago.

Independiente se quedó con una nueva edición por 1 a 0, pero los de Villa del Rosario no pudieron disfrutar de dicho triunfo ya que Martín Wallingre, uno de los más experimentados del plantel, sufrió un golpe en los genitales por parte de un jugador de Santa Ana (al cual ni siquiera amonestaron), cuando transcurría la segunda etapa de juego.

La agresión derivó en una intervención quirúrgica y las dudas sobre su continuidad, una vez recuperado, en el fútbol amateur.

El jugador damnificado, Martín Wallingre, volante de 33 años, detalló lo ocurrido: “en una jugada fortuita voy a marcar al jugador de Santa Ana, le quito la pelota y se tira adentro del área. Ahí le reclamé que no había pasado nada, que a la pelota se la saqué bien. Él lo toma mal, se levanta y me da un golpe de puño en los testículos”, sentenció el jugador de Villa del Rosario.

“En ese momento sentí un fuerte dolor en la zona, me tiré para que me atiendan y luego seguí jugando el partido”, agregó.

Martín aseguró que continuó con el dolor en la entrepierna, pero decidió irse a su casa a descansar ya que el lunes trabajaba. “Me levanté el lunes para ir a trabajar. Hice lo que tenía que hacer y volví a mi domicilio cerca de las 10. Aproveché para ir a ver a mi nena que tenía un encuentro de fútbol infantil hasta las 12. El torneo seguía a la tarde, pero yo me retiré porque no aguantaba más el dolor”, relató Wallingre.

“Llegué a casa, me acosté y llamé a un urólogo para que me vea urgente. Me mandó a hacer una ecografía porque el panorama no era el mejor. El doctor, una vez visto los estudios, decidió intervenir quirúrgicamente para ver cómo estaba la zona. Por el golpe, el testículo hizo presión en la pelvis y buscó estallar”, agregó.

“A la cirugía me la programaron para el martes por la tarde. Habían pasado dos días. Tuvieron que extirpar el testículo porque estaba, en criollo, reventado”, contó el volante de Independiente de Villa del Rosario, equipo que milita en la Liga de Chajarí.

Martín pasó la noche internado luego de la cirugía y el miércoles le dieron el alta. Hoy transita el camino de la recuperación. Reposo en su casa, con su familia, a la espera de nuevos resultados y el fallo definitivo del Tribunal de la liga de Chajarí sobre el jugador de Santa Ana.

La palabra del jugador agredido

Sanciones

La dirigencia del Club Atlético Independiente presentó una nota a la Liga de Fútbol de Chajarí denunciando la agresión y buscando una sanción ejemplar para el jugador agresor, Alexander Lencina de Santa Ana. Consideran que la conducta de Lencina fue antideportiva y deliberadamente dañina.

La Liga de Fútbol de Chajarí ha decidido tomar medidas, aplicando una expulsión preventiva a Alexander Lencina hasta que se esclarezcan los hechos y se determine la sanción adecuada. El presidente de la Liga, Juan Antonio Brarda, anunció que el tribunal de penas actuará de oficio en este caso y que se emitirá una resolución escrita en los próximos días.

“No sé si voy a volver a jugar al fútbol. Eso no lo sé, pero ahora solo pienso en la recuperación. Lo otro se verá”, dijo. A su vez, el volante puso paños fríos y dejó en claro que se siente bien. “Más allá de lo sucedido yo estoy tranquilo, con mi familia que me está apoyando desde el primer momento”, afirmó.

En base al fallo, que aún no salió, Wallingre informó: “Al jugador de Santa Ana le dieron una fecha provisoria mientras esperan la resolución final para dar la sanción que corresponda”. Para finalizar, Martín contó que el jugador que le propinó el puñetazo no se disculpó por lo sucedido. “No habló conmigo”, sentenció en diálogo con Uno. “Sí lo hicieron el DT de Santa Ana y tres jugadores”, culminó.