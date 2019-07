Debut con triunfo para Ana Gallay y Fernanda Pereyra en beach voley

La pareja argentina volverá a presentarse el jueves a las 12:40, ante Nicaragua, y cerrará la fase de grupos ante Canadá, el sábado a partir de las 10.

Para Pereyra ésta es su primera presentación en un Juego Panamericano. Luego del partido dijo que “debutar en un Juego tan importante como éste siempre es difícil, pero pudimos sacar adelante el partido y eso te deja muy contenta. Además, Ana siempre me banca mucho, me aconseja bien, me ayuda a no perder la tranquilidad y a poner toda la energía. Ahora tendremos que ponernos a ver un poquito a las rivales, porque llegamos sin conocer a las otras duplas. Le quiero dedicar este triunfo a mi familia que está en San Juan, a mi novio en Mar del Plata, y a mi hermano y a mi sobrinito que están en Buenos Aires”.

Gallay, que defiende en estos Juegos la medalla dorada obtenida en los Panamericanos de Toronto 2015, junto a Georgina Klug, afirmó que “creo que en el primer set, el haber sacado tanta diferencia de puntos nos hizo desconcentrar un poco, porque empezamos a probar algunas cosas nuevas que no salieron, pero enseguida volvimos a encontrar nuestro nivel. Me parece que la diferencia fundamental fue que nosotras llegamos con más ritmo de juego que ellas. Yo quiero acordarme en este lindo momento de mi marido, a mi papá y mi mamá que acaban de llegar, a mis hermanos, a mis amigos, al ENARD y a todas las empresas que nos ayudan para seguir compitiendo”.

Por la tarde debutarán en la competencia el cerritense Julián Azaad y el marplatense Nicolás Capogrosso, enfrentando por el Grupo B a Trinidad y Tobago.