Decano, Cerro Porteño, Juventud Unida y Santos Futsal son los punteros del Apertura

Luego de haberse jugado la quinta fecha del Apertura en las tres categorías mayores, Decano lidera en Mayores C, Cerro Porteño lo hace en la B, mientas que Juventud Unida y Santos encabezan las dos zonas de la división superior. El domingo tuvo lugar la quinta fecha del Apertura en Mayores, comenzando la actividad en Mayores C, donde el puntero e invicto Decano Futsal ganó su quinto partido al derrotar a Sud América 9 a 3, Águila derrotó a Sarmiento B 14 a 6 y Estación Central dio cuenta de CEF Nº 6 por 4 a 2. En Mayores B, Cerro Porteño logró su quinta victoria en fila para posicionarse como líder e invicto del torneo. Los de Pueblo Belgrano derrotaron ajustadamente a Niupi 5 a 4 para consolidarse en lo más alto de la tabla. En los otros resultados, San Martín superó a Gimnasia B por 5 a 3, Internacional dio cuenta de Malvinas Argentinas 2 a 0 y Sporting le ganó a Los Fantásticos 4 a 3. En tanto, en Mayores A, Juventud Unida derrotó a La Vencedora 7 a 2 y se acomodó puntero en una de las zonas, mientras que el líder de la otra zona es Santos Futsal, que goleó a Sarmiento 13 a 2. En los otros partidos, Independiente no dejó dudas ante Valencia y lo goleó 13 a 1, Gimnasia superó a Sirio Libanés 7 a 3 y Nacional Futsal le ganó a Jockey Club 6 a 2. El sábado, en las semifinales de vuelta de C20, Santos Futsal derrotó a Juventud Unida 7 a 5, clasificándose finalista mientras que en el otro encuentro, Nacional dio cuenta de Sirio Libanés 6 a 4 y forzó un tercer juego. En tanto, por la Copa Amistad, Independiente le ganó a Jockey Club 7 a 4, La Vencedora superó a Sarmiento por un ajustado 10 a 9 y Atlético Munilla derrotó a Gimnasia 8 a 5. Finalmente por las semifinales del Torneo Femenino, La Vencedora derrotó a Gimnasia 5 a 2, en tanto que San mArtín superó a CEF Nº 6 por 4 a 2.Mayores C: Decano Futsal 10; Sud América, Águila y Estación Central 6; CEF Nº 6 2; Sarmiento B 0. Mayores B: Cerro Porteño 10; Internacional 8; Sporting y San Martín 6; Niupi y Los Fantásticos 4; Gimnasia B 2; Malvinas Argentinas 0. Mayores A: Zona 1: Juventud Unida 9; Independiente 8; Gimnasia 5; Sirio Libanés 2; Valencia 1. Zona 2: Santos Futsal 8; Nacional y Sarmiento 6; Jockey Club 3; La Vencedora 2.