Durante la tarde del domingo se llevó a cabo el desfile “Pasarela Solidaria” en el Predio de la Curva de Pueblo Belgrano, bajo el lema “donar sangre es donar vida”. Cientos de personas disfrutaron de la tarde y se acercaron al puesto del Hospital Centenario a realizar su donación voluntaria de sangre.

Con una carpa sanitaria, el Banco de Sangre del Hospital Centenario formó parte de “Pasarela Solidaria”, evento realizado este domingo por la ONG Donar en Vida y el Municipio de Pueblo Belgrano con el lema “donar sangre es donar vida”.

Allí se hicieron presentes decenas de personas que donaron una unidad de sangre, y también se anotaron voluntariamente al registro de donantes de médula ósea.

El personal del Banco de Sangre, además de asistir en la donación a los voluntarios, repartió folletería informativa acerca de la importancia de donar sangre y cuáles los requisitos para hacerlo (tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buen estado de salud)

Finalmente, recordaron que los interesados en donar sangre pueden hacerlo de lunes a viernes en el Banco de Sangre ubicado en el Pabellón n°4 del nuevo edificio del Hospital Centenario.