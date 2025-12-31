Pasadas las 20 horas de este martes, vecinos de la ciudad se congregaron en la intersección de 25 de Mayo y Rocamora para reclamar el efectivo cumplimiento de la ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia en toda la ciudad, una normativa que tiene casi diez años de vigencia pero que, según los manifestantes, sigue sin respetarse en las fiestas de fin de año.



La convocatoria, organizada principalmente por Padres TEA junto a la Asociación Patitas y otros grupos de vecinos, reunió a familias, proteccionistas, adultos mayores y jóvenes que vivieron en carne propia los efectos del uso de pirotecnia durante la pasada Nochebuena. Muchos llegaron con pancartas, banderas y mensajes que reclamaban el cumplimiento de la ordenanza municipal N.º 12.079/16, que desde marzo de 2017 prohíbe la fabricación, comercialización, depósito y uso de artefactos pirotécnicos en todo el ejido local.

La movilización fue acompañada por aplausos y algunas palabras mientras la columna avanzaba por la 25 de Mayo. Además, se alzaron pancartas con consignas como “Más luces, menos ruidos” y “Más empatía, menos ruido. Felices fiestas para todos”.



Aunque la ordenanza está vigente desde hace casi una década y persigue proteger la salud, el ambiente y la tranquilidad ciudadana, los vecinos señalaron que los controles municipales no han sido suficientes. Varios manifestantes aseguraron que, pese a las reiteradas denuncias telefónicas y públicas durante la Nochebuena, los pedidos de intervención no fueron atendidos y el uso de pirotecnia sonora se repitió con fuerza.

Al finalizar la marcha, las organizaciones y vecinos leyeron un petitorio formal dirigido al intendente Mauricio Davico, en el que exigieron el cumplimiento efectivo de la Ordenanza N.º 12.079/16 y de la Ordenanza N.º 12.509/2021, que veta la utilización de escapes libres o modificados en motovehículos. El documento fue leído frente al edificio municipal y remarcó que el reclamo no responde a intereses partidarios, sino a una demanda de carácter humano, vinculada a la salud de las personas, el bienestar animal y el cuidado del ambiente. “Decimos basta de pirotecnia y basta de ruidos insoportables”, expresaron los firmantes, al señalar que estas prácticas generan crisis evitables en niños, jóvenes y adultos con hipersensibilidad auditiva.

En el petitorio, los manifestantes solicitaron acciones concretas y sostenidas por parte del Estado municipal, entre ellas el refuerzo de los controles y operativos de fiscalización, la aplicación de sanciones ante incumplimientos, campañas de concientización y difusión sobre ambas normativas vigentes, la habilitación de canales accesibles para realizar denuncias ciudadanas y una mayor articulación entre las áreas municipales involucradas. “Queremos un Gualeguaychú más empático y solidario”, afirmaron, al advertir que apelar únicamente a la buena voluntad social no ha sido suficiente y que resulta imprescindible garantizar el cumplimiento permanente de las ordenanzas para reducir la contaminación sonora y proteger la salud psicofísica de toda la comunidad.

