Este jueves 16 de julio, 40 personas participaron de una nueva capacitación para la obtención y renovación del Carnet de Manipulación de Alimentos. La actividad comenzó a las 9 de la mañana en la sede de UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina) Gualeguaychú, ubicada en Colombo 1120.

Durante el encuentro se brindaron conocimientos orientados a garantizar condiciones seguras en la elaboración, conservación y comercialización de alimentos. Entre los temas abordados se incluyeron la higiene alimentaria, la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y las buenas prácticas de manipulación.

La capacitación finalizó con una instancia de evaluación destinada a certificar los conocimientos adquiridos por las personas participantes, requisito necesario para acceder al carnet correspondiente.