Pablo Martin Feijoo, el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito a Manuel Adorni y le postergó más del 85% del pago, llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, informaron fuentes judiciales.

Bajo juramento, Feijoo brinda testimonio ante el fiscal Gerardo Pollicita, que busca en esclarecer aspectos de la compraventa del inmueble como parte de su investigación sobre los gastos de Adorni y su patrimonio. Es que Feijoo fue señalado por distintos testimonios como el artífice de toda la operatoria de compra venta.

Su madre, Beatriz Viegas, y la otra mujer jubilada que compró y vendió el departamento, Claudia Sbabo, declararon que lo compraron en mayo de 2025, a 200.000 dólares, con los ahorros que tenían y con la intención de hacer un negocio, pero asesoradas siempre por Feijoo, que trabaja en el rubro de la construcción.

A los pocos meses, las mujeres le vendieron el departamento a Adorni en una operatoria singular. Por un lado, la operación se cerró en 230.000 dólares, un precio por debajo del mercado; ayer, la martillera que intervino en la cadena de transacciones, Natalia Rucci, y su marido, Marcelo Trimarchi, que trabajan juntos en una inmobiliaria, declararon que el departamento llegó a ofrecerse en 375.000 dólares y que podría haberse vendido a 345.000 dólares.

Por el otro, Adorni solo pagó 30.000 de los 230.000 dólares, puesto que las dos mujeres, que intervinieron formalmente en la operatoria, le postergaron hasta noviembre de este año el resto del pago, a través de una hipoteca sin intereses.

La compra venta del departamento de Caballito es solo un capítulo de la causa. El fiscal investiga todos los gastos del funcionario en busca de determinar si el estilo de vida que desplegó durante estos últimos años se condice con sus ingresos.