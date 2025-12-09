El cuarteto es desde hoy patrimonio de la humanidad. Así lo resolvió Unesco que incluyó al tradicional fenómeno musical cordobés en su lista de bienes culturales inmateriales.

“Ultima Hora. Nueva inscripción en la lista de Patrimonio Inmaterial: el cuarteto, música, danza y letras en la ciudad de Córdoba, Argentina. ¡Felicidades!”, dice el anuncio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Al explicar los motivos de su elección, la Unesco detalló que “el cuarteto es un género animado de música bailable que mezcla estilos locales criollos con influencias de inmigrantes europeos. Las primeras orquestas cuarteto contaban con instrumentos como el piano, violín, acordeón y contrabajo, con un cantante dirigiendo la actuación. Con el tiempo, el género ha incorporado ritmos caribeños, percusión afrolatina e instrumentos de viento, convirtiéndose en una parte significativa de la cultura local”.

“Hoy en día, el cuarteto sigue siendo una expresión cultural importante, con letras que a menudo se centran en la vida cotidiana, el amor y la alegría. Es popular en los ‘bailes’ (eventos de baile), donde actúan orquestas de ocho o más músicos y la gente baila en círculos, siguiendo un ritmo rápido conocido como ‘tunga'”, agrega

El patrimonio cultural inmaterial incluye las prácticas, conocimientos y expresiones que las comunidades reconocen como parte de su identidad cultural, junto con los objetos y espacios asociados.

“Transmitido de generación en generación, este patrimonio se adapta con el tiempo, reforzando la identidad y el respeto por la diversidad cultural. La Convención de la UNESCO de 2003 destaca la necesidad de salvaguardar estas expresiones culturales para las generaciones futuras”, detalla el organismo.

Con información de Ahora