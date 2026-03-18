En el marco de una nueva conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la declaración de interés de las actividades previstas para el 24 de marzo, con el objetivo de promover espacios de reflexión colectiva y mantener viva la memoria histórica. La iniciativa también incluye la invitación a los vecinos a sumarse a la tradicional marcha y a las distintas propuestas organizadas en la ciudad.

Durante el tratamiento, los concejales expresaron sus posturas y reflexiones. El concejal de la oposición Jorge Maradey destacó el contexto histórico de la fecha y señaló: “Se conmemoran 50 años del golpe cívico, militar y eclesiástico. Marca un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Se conmemora con distintas actividades en toda la Argentina, y lo mismo va a pasar en Gualeguaychú. Por eso solicitamos declarar de interés este día, para promover espacios de reflexión, mantener viva la memoria y reforzar el compromiso”.

En la misma línea, María Sira Ghisi remarcó el valor simbólico de la jornada: “Esta fecha forma parte de la memoria de nuestro pueblo. El 24 de marzo nos interpela, nos permite reflexionar. Nos vemos en la calle para reafirmar Memoria, Verdad y Justicia. Nunca más”.

Uno de los momentos más conmovedores llegó con el testimonio del concejal Emiliano Zapata, quien compartió una historia personal vinculada a la última dictadura. “Irrumpieron en nuestro monoambiente”.

“Ahí comenzó un derrotero para saber dónde estaba mi padre. No había recursos para sostener a la familia y nos íbamos turnando para comer en casas de familiares, soportando destratos y vejaciones”, relató.

En su intervención, agregó: “Esta historia tiene un final feliz dentro de lo que fueron aquellos años: mi padre estuvo detenido seis meses y pudo volver a casa y a la militancia. Con el tiempo llegaron los juicios. Recuerdo que mi madre le pidió a su hijo mayor (yo) que la acompañara a Paraná. En ese viaje, él, que tenía apenas cuatro años en aquel momento, reconstruyó detalles de lo que había pasado: cómo entraron, qué muebles revisaron, cómo eran las visitas a la Unidad Penal N°2. Incluso lo contó en el juicio. Es increíble cómo esas marcas quedan”.

Zapata también reflexionó sobre el lugar de su historia en el contexto nacional: “A veces uno siente que su historia es pequeña al lado de otras, pero todas forman parte de lo mismo. Hoy podemos decir que hubo juicio para algunos responsables, algo que no pasó con muchas víctimas. Si hay memoria, hay futuro. Nunca más”.

Tras su exposición, la concejal Micaela Rodríguez tomó la palabra y expresó: “Después de esta historia que nos conmueve, quiero recordar que cada 24 de marzo evocamos estos hechos nefastos. Pero también quiero destacar que hubo un momento de quiebre en 1983, con la elección de Raúl Alfonsín, que puso fin a la dinámica de los golpes de Estado y tuvo un fuerte compromiso con la democracia”.

Por su parte, el concejal Juan Pablo Castillo vinculó el concepto de derechos humanos con la actualidad: “La democracia es el mejor sistema para desarrollarnos. Los derechos humanos también se expresan en las políticas públicas de hoy: el acceso al agua, los programas de empleo, las políticas de accesibilidad. En situaciones críticas, como la inundación, este municipio garantizó condiciones dignas para las familias afectadas. Eso también es ampliar derechos y dignidad”.

Finalmente, se invitó a representantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a pasar a recibir la declaración de interés, momento que fue aprovechado por Patricia Savoy, referente de Madres, quien hizo hincapié en el significado de este aniversario y el rol de la memoria colectiva: “A 50 años de la dictadura genocida, porque fue un genocidio, tenemos que recordarlo permanentemente. Fue un quiebre en nuestro país, y si no sostenemos la memoria, la verdad y la justicia, hay sectores donde estas ideas siguen latentes”.

Y agregó: “Logramos, gracias a la lucha de nuestras madres, una sociedad sin odio ni revancha, sin justicia por mano propia. Ellas nos enseñaron el valor de la memoria, que es imposible de borrar. También nos llevaron a la verdad, a través de testimonios y del trabajo de la antropología forense. Y la justicia, que no tuvieron nuestros desaparecidos, hoy se sostiene en la decisión de considerar estos delitos como de lesa humanidad, lo que permite que no prescriban. Nuestra fortaleza está intacta. Nunca más. Ni un paso atrás”.

