Entre las resoluciones aprobadas, el Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal el Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón 2026, que se desarrollará en Gualeguaychú entre el 19 y el 25 de octubre, organizado por la Federación Internacional de Canotaje (PWW). La declaración reconoce la importancia de este evento deportivo internacional para la ciudad, que será sede de una competencia de alcance mundial y recibirá a deportistas y delegaciones de distintos países.

Asimismo, se declaró de Interés Municipal el 67° Desfile de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles, edición 2026, que se realizará el próximo 10 de octubre en el Corsódromo “José Luis Gestro”. La resolución destaca la importancia de este tradicional acontecimiento e invita a la comunidad y a las instituciones educativas, culturales, deportivas, sociales y turísticas a acompañar y promover su realización.

Por otra parte, el Concejo declaró de Interés Municipal, Educativo, Cultural, Histórico y Turístico el proyecto “Gualeguaychú Guiado: Conociendo Nuestra Historia”, impulsado por Ricardo A. Peruzzo y la profesora de Historia Micaela S. Barrionuevo. La propuesta contempla circuitos educativos guiados destinados a instituciones educativas de distintos niveles, organizaciones de la sociedad civil, turistas y visitantes, con el objetivo de promover el conocimiento del patrimonio histórico, cultural, natural, religioso y turístico de Gualeguaychú, fortaleciendo además la identidad local.

El cuerpo legislativo tomó conocimiento también de la documentación remitida por el Departamento Ejecutivo correspondiente a los estados contables al 31 de julio de 2026, que comprende la situación económico-financiera, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos y el balance de Tesorería correspondiente al período enero-julio.

Asuntos entrados

Dentro de los asuntos entrados por Secretaría se destaca un proyecto de Ordenanza presentado por los bloques Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza, cuyo objeto es regular la instalación, emplazamiento, conservación, mantenimiento y retiro de anuncios, carteles, estructuras y demás elementos utilizados con fines publicitarios o de propaganda dentro del ejido de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú.

Otro de los ingresos fue el referido a la documentación sobre el contrato de donación efectuada hace unos días a Lalcec Gualeguaychú, de un sistema digitalizador de imágenes que permitirá volver a poner en funcionamiento el mamógrafo de la institución y continuar con los estudios gratuitos destinados a mujeres sin cobertura de obra social.

También se recibió del Departamento Ejecutivo una nota solicitando declarar Personalidad Destacada al señor Antonio Leopoldo Peverelli, destacando su aporte a la vida institucional, cultural y comunitaria de la ciudad de Gualeguaychú.