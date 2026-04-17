La 22ª Marcha al Puente Internacional General San Martín, que se llevará a cabo el próximo 26 de abril bajo la consigna “Sin agua no hay vida”, fue declarada de interés municipal con la aprobación de los concejales de todos los bloques. Organizada por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, la movilización constituye una de las expresiones más emblemáticas de la comunidad en defensa del ambiente. La iniciativa incluye concentración en Arroyo Verde, oración ecuménica, lectura de proclama y caravana hacia el puente internacional.

Durante la sesión, también se trataron diversos expedientes con despacho de comisiones, entre ellos el proyecto de ordenanza sobre Contribución por Mejoras Especial que determina de utilidad pública la pavimentación con asfalto de 150 cuadras de la ciudad estableciendo que el 50 % del costo total será absorbido por el Estado municipal y el 50 % restante por los frentistas, e incluye facilidades de pago, descuentos por pago anticipado, beneficios para jubilados, pensionados y Veteranos de Malvinas, y la apertura de un Libro de Oposición para garantizar la participación ciudadana.

Además, se declaró de interés municipal la III Expo Feria de la Comunidad Codegu (Agencia de Desarrollo Gualeguaychú) 2026, que se desarrollará los días 18 y 19 de abril en los Galpones del Puerto. También se declaró de interés el Campamento Nacional de Patrullas “Canapa”, organizado por Scouts de Argentina los días 2 y 3 de mayo en el Balneario Camping Ñandubaysal.