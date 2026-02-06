La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos informó que se declaró el estado de emergencia fitosanitaria a nivel nacional ante la detección del Picudo Rojo de las Palmeras en la Isla Martín García, ubicada en la provincia de Buenos Aires. La medida genera especial preocupación en el territorio entrerriano debido a la gran cantidad de palmeras que forman parte del paisaje urbano, rural y natural de la provincia.

El Picudo Rojo (Rhynchophorus ferrugineus) es un insecto que ataca precisamente a las palmeras. Sus larvas se desarrollan dentro del tronco, debilitando la planta hasta provocar su colapso y muerte si no se detecta a tiempo.

La emergencia fue dispuesta por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 133/2026. El estado de emergencia regirá hasta el 30 de junio de 2027 y tiene como objetivo prevenir la dispersión y el establecimiento de esta plaga en el país.

En ese marco, la normativa establece la obligatoriedad de dar aviso al organismo sanitario ante la detección de ejemplares compatibles con el Picudo Rojo de las Palmeras o de daños que resulten sospechosos de su presencia. Esta disposición alcanza a toda persona que identifique síntomas vinculados a la plaga, con el fin de permitir una rápida intervención.

Asimismo, la resolución aprueba un Plan de Contingencia específico que define las medidas fitosanitarias que deben implementarse ante la detección del insecto, orientadas a su contención y control. En relación con ello, la norma autoriza el uso de productos fitosanitarios destinados a los tratamientos contra el Picudo Rojo de las Palmeras.

El objetivo central de la medida es preservar la integridad de las palmeras, consideradas en el país de alto valor cultural, histórico y biológico. Estas especies se encuentran presentes en el arbolado y bosque urbano, así como en parques nacionales y áreas protegidas, cuya conservación resulta primordial e invaluable para las generaciones futuras, especialmente en provincias como Entre Ríos, donde su presencia es significativa.