Facundo Aguilar Fajardo, el efectivo de la Policía Federal acusado de haber provocado la muerte de Thiago Correa, declaró este lunes por segunda vez ante la Justicia y pidió que se realice una reconstrucción de los hechos para demostrar su inocencia.

“Prefería que me maten antes de que Thiago hubiese muerto”, expresó Aguilar Fajardo durante su declaración ante el fiscal Diego Rulli, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza.

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, cuando Aguilar Fajardo enfrentó un presunto intento de robo. Según su testimonio, actuó para defender a su madre y no imaginó que a pocos metros se encontraba el niño. “En ningún momento se me pasó por la cabeza que a 200 metros iba a estar un nene”, afirmó el policía.

Durante su declaración, insistió en que la situación se desató cuando cuatro delincuentes intentaron atacarlo a él y a su madre. “Si no hubiese sido por estos cuatro delincuentes, que querían matar a mi madre y a mí, no hubiese actuado y hoy Thiago estaría vivo”, sostuvo.

Conmovido, el efectivo relató que desde el momento del hecho no deja de pensar en su propio hermanito, también de 11 años. “Él va a la escuela, y que le pase lo que le pasó a Thiago, o que le roben, o que en pleno robo resulte herido o muerto… es algo que no me deja dormir”.

Aguilar Fajardo remarcó que al momento de disparar estaba “focalizado” en los agresores, con el único objetivo de que se fueran del lugar. “Lo único que quería era que se vayan”, dijo.

Finalmente, describió el lugar como “una zona muy oscura”, con varios obstáculos visuales, como postes de luz, una parada de colectivos y diversos comercios. “Imposible que haya visto”, subrayó.

El fiscal Rulli evalúa el pedido de reconstrucción del hecho, mientras continúa la investigación que generó conmoción en toda la comunidad.

Fuente: Noticias Argentina