Personal del puesto de control vial Paso Cerrito secuestró más de 200 cigarrillos electrónicos durante un operativo realizado en horas de la madrugada en la ruta nacional 14.

El procedimiento ocurrió cerca de la 1.30, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Chevrolet Zafira GLS que circulaba en sentido norte-sur. El vehículo era conducido por un hombre de 45 años de edad, oriundo de Eldorado, provincia de Misiones.

Tras verificar la documentación del automotor y de su conductor, los agentes constataron que transportaba 220 cigarrillos electrónicos de distintas marcas y modelos, todos de origen extranjero y sin ningún tipo de respaldo documental que acreditara su procedencia.

Frente a esta situación, según informó El Entre Ríos, se dio aviso al Juzgado Federal de Concordia, que ordenó la intervención de Aduana para establecer el aforo y el origen de la mercadería.

Por disposición judicial, los cigarrillos electrónicos fueron formalmente secuestrados y se iniciaron actuaciones por la presunta infracción vinculada a la tenencia injustificada de mercadería extranjera con fines comerciales o industriales.

El conductor fue correctamente identificado y quedó supeditado a la causa, que continúa en trámite.