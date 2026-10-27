En la provincia de Entre Ríos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) detectó una carga de 400 kilogramos de pescado de río que era trasladada en infracción a la normativa sanitaria vigente poniendo en riesgo la salud de quienes la consumieran.

Durante una inspección de rutina en el “Puesto Cerrito”, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 14, del departamento Federación, agentes del Centro Regional Entre Ríos del SENASA verificaron una camioneta tipo pick-up que transportaba una carga de 46 piezas de dorado, 28 piezas de sábalo, 50 kilos de bagre y ejemplares de boga, bagre amarillo, moncholo y patí.

Provenían de la localidad entrerriana de Concordia, con destino a la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes, sin mantener la cadena de frío necesaria para garantizar su adecuada conservación y prevenir riesgos para la salud de las personas.

Además, la carga no contaba con el Permiso de Tránsito obligatorio para el movimiento de productos pesqueros y el vehículo carecía de la habilitación correspondiente del Senasa y no reunía las condiciones necesarias para el transporte de sustancias alimenticias.