El Gobierno de Gualeguaychú, a través del área de Bromatología dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, intensificó las inspecciones en establecimientos comerciales de diversos rubros. Como resultado de estos procedimientos, se decomisó un total de 161 kilos de alimentos que no se encontraban aptos para el consumo.

Las actuaciones se concretaron entre el 22 de julio y el 28 de agosto de 2026, período en el cual se labraron cinco actas de inspección en cuatro operativos distintos. Los agentes municipales retiraron de circulación diversas categorías de mercadería, entre las que se incluyen carnes, lácteos, gaseosas, aguas saborizadas y yerba que totalizaron 161 kilos de mercadería.

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, señaló que “las inspecciones son necesarias porque permiten prevenir antes de que un producto en malas condiciones llegue a la mesa de los vecinos. El cuidado del ambiente y de la salud requiere responsabilidad de toda la sociedad, pero también un Estado municipal presente, que controle, detecte irregularidades y actúe cuando corresponde. Desde el Gobierno municipal vamos a seguir fortaleciendo estas acciones porque forman parte de una política de prevención y cuidado”.

Las tareas de fiscalización contemplan la verificación de la procedencia, la cadena de frío, la conservación y el cumplimiento general de la normativa vigente. Desde el Área confirmaron que las inspecciones continuarán en forma periódica en todo el ejido urbano con el fin de resguardar la seguridad alimentaria y la salud pública.