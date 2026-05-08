La Dirección de Bromatología continúa con las tareas de fiscalización y control sanitario en diversos puntos de la ciudad. Estas acciones tienen como objetivo central garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la trazabilidad de los productos que llegan a la mesa de cada vecino, asegurando que cumplan con los estándares de calidad exigidos.

“Estos controles son fundamentales para asegurar la trazabilidad de los alimentos y proteger tanto el ambiente como la salud de la sociedad. Desde el Estado municipal sostenemos una política activa de fiscalización porque entendemos que la seguridad alimentaria también es una herramienta de cuidado colectivo”, afirmó al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

En lo que va del 2026 ya se han realizado 10 decomisos de mercadería fuera de regla. Como resultado de estos procedimientos, se retiraron de circulación un total de 364 kilos de alimentos que no contaban con las condiciones aptas para su comercialización.

Los operativos se llevaron adelante en comercios y centros de distribución donde se detectaron irregularidades críticas vinculadas a la conservación, rotulación, procedencia y condiciones generales de higiene.

Estas medidas preventivas resultan claves para evitar riesgos sanitarios y garantizar que toda la cadena de comercialización se ajuste estrictamente a las normativas vigentes.