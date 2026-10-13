La Municipalidad de Urdinarrain decretó duelo municipal tras la tragedia vial ocurrido en Ruta 39, en jurisdicción del departamento Tala, en la que murieron tres vecinos de la localidad.

Las víctimas son Franco Díaz y su madre, Jachy Arriola, y también Leandro Perovich, empleado del municipio que manejaba la camioneta del área de Desarrollo Social que fue impactada de frente por un camión de Chajarí este martes por la mañana.

“En este doloroso momento, acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos de las personas involucradas en el hecho, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias”, indicaron desde la comuna en un comunicado.

Además, informaron que “el secretario de Gobierno y Hacienda, Carlos Möhlinger, a cargo de la Presidencia Municipal, se encuentra en el lugar del hecho junto al abogado municipal, a disposición de la fiscal de turno y acompañando a las familias afectadas”.