Defensa al Consumidor controla el cumplimiento de Precios Esenciales en la provincia

El cuerpo de inspectores de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia realizó el control del cumplimiento del programa de Precios Esenciales en los distintos puntos de venta de la capital entrerriana. Según advirtió el secretario de Producción, Álvaro Gabás, “en el caso de que se observe faltante de los productos acordados en los puntos de venta, los consumidores podrán denunciar esta situación ante la Dirección provincial y así hacer notar lo que no se está cumpliendo”. “Nosotros como organismo del Estado debemos cuidar los derechos de nuestros consumidores, ya que la situación de coyuntura económica actual es delicada y cada ciudadano cuida lo que tiene, que es su ingreso. Es por eso que estamos también analizando la implementación de todas las medidas para sancionar a las cadenas que no cumplan con los anuncios”, señaló. Según se informó, el nivel de cumplimiento no es el que se esperaba, estando muy por debajo en algunos casos de los compromisos asumidos. Además, se dio a conocer un total de 68 productos faltantes en las cadenas de hipermercados, siendo la cadena norteamericana la que posee mayor cantidad de marcas en falta. Estas faltantes ya fueron informadas a la Secretaría de Comercio de la Nación y se continuarán haciendo las inspecciones y el seguimiento del cumplimiento del programa anunciado por el gobierno nacional. Por último, se informó que las denuncias pueden realizarse en la Dirección General de Defensa del Consumidor, San Martín 746 P.A o a través de la línea gratuita que es el 08004448256.