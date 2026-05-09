Desde el próximo lunes 11 y hasta el miércoles 13 de mayo, se llevará a cabo en Argentina una nueva edición del Hot Sale, evento que se extenderá luego con la denominada "Hot Week" hasta el domingo 17. Ante la masividad de estas jornadas de descuentos, la Oficina de Defensa del Consumidor resaltó la importancia de adoptar medidas de seguridad para evitar ofertas engañosas, problemas con envíos o posibles fraudes electrónicos.

Para garantizar una experiencia segura, recomendaron acceder siempre desde el sitio oficial del evento www.hotsale.com.ar y verificar que la página de la empresa comience con el protocolo "https://". Es fundamental evitar ingresar a través de enlaces recibidos por terceros o redes sociales, siendo preferible escribir la URL directamente en el navegador. Asimismo, aconsejaron comparar precios previamente y revisar el historial de los mismos para asegurar que el descuento anunciado sea efectivo.

En materia de derechos, recordaron que todas las compras online cuentan con el "derecho de arrepentimiento", el cual permite cancelar la operación sin costo dentro de los 10 días de recibida la mercadería. Además, todos los productos nuevos poseen una garantía legal mínima de seis meses. Para eventuales reclamos, es imprescindible solicitar y conservar la factura electrónica, comprobantes de pago y cualquier comunicación mantenida con el vendedor.

Ante cualquier irregularidad o incumplimiento de los derechos del consumidor, los vecinos pueden realizar su consulta o denuncia en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), ubicada en calle Nogoyá 672, o a través de sus canales de contacto: el correo electrónico [email protected] y el número de WhatsApp 3446-332763.