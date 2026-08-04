Durante la última semana se realizaron dos nuevas jornadas de capacitación sobre elaboración de planes de evacuación, dictadas por personal de la Dirección de Defensa Civil

El 30 de julio, la actividad tuvo lugar en la Escuela Secundaria N° 8 “María América Barbosa” y contó con la participación de 63 docentes del nivel secundario. Al día siguiente, la capacitación se desarrolló en el Colegio Nacional Luis Clavarino, con la asistencia de 115 docentes.

Durante los encuentros se abordaron los aspectos necesarios para confeccionar un plan de evacuación, identificar riesgos, distribuir roles y responsabilidades y establecer procedimientos de respuesta ante diferentes situaciones de emergencia. También se trabajó sobre la importancia de realizar simulacros periódicos que permitan evaluar y mejorar los protocolos de actuación.

Según indicaron desde la Municipalidad de Gualeguaychú, “las capacitaciones brindan a las instituciones educativas herramientas para planificar evacuaciones seguras, reducir los tiempos de respuesta y proteger a estudiantes, docentes y personal no docente ante eventuales contingencias”.

A su vez, informaron que en lo que va de 2026 la Dirección de Defensa Civil brindó charlas y capacitaciones a más de 740 personas pertenecientes a distintos niveles e instituciones. Las propuestas incluyeron contenidos sobre primeros auxilios, gestión del riesgo, planes de evacuación, simulacros y medidas de autoprotección.