La Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General de Gualeguaychú brindó una capacitación sobre materiales peligrosos destinada al personal de Gendarmería Nacional, Escuadrón 56 Gualeguaychú.

La actividad se desarrolló hoy, y estuvo a cargo del subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani, quien abordó conceptos fundamentales vinculados a la identificación, clasificación y primera respuesta ante incidentes que involucren mercancías peligrosas.

Durante la jornada se destacó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos organismos con competencia en emergencias, entendiendo que la prevención y la respuesta eficaz requieren una articulación permanente entre las instituciones que intervienen en el territorio.

Asimismo, se puso en valor el trabajo conjunto que Defensa Civil y Gendarmería Nacional vienen desarrollando en relación con el relevamiento y análisis del movimiento de mercancías peligrosas en la zona del Puente Internacional General San Martín, un punto estratégico para el tránsito de cargas y el intercambio fronterizo.

Estas acciones permiten fortalecer las capacidades locales y regionales para la gestión de riesgos, mejorar los protocolos de actuación y generar herramientas que contribuyan a la protección de la comunidad y del ambiente ante eventuales emergencias.