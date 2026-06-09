Con el propósito de fortalecer las estrategias de mitigación vigentes y analizar de manera anticipada el posible impacto meteorológico del fenómeno de El Niño, la Dirección de Defensa Civil de la provincia impulsó una mesa de trabajo interinstitucional.

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El encuentro se constituyó como la primera de una serie de futuras jornadas operativas planificadas para optimizar la capacidad de respuesta en la región.

En la reunión, que reunió a fuerzas de seguridad, bomberos y autoridades municipales de Paraná, se analizaron experiencias y contingencias anteriores para delinear tácticas operativas ante escenarios climáticos adversos.

Esa revisión histórica y técnica resulta fundamental para el desarrollo de nuevas tácticas operativas que permitan mejorar sustancialmente el desempeño de los equipos ante un escenario que se prevé posiblemente adverso.

Bajo el concepto central de implementar un trabajo unificado, las autoridades delinearon las tareas específicas que efectuará cada sector para garantizar que todos los actores involucrados conozcan con precisión su rol y la forma correcta de coordinar acciones integradas en el territorio.

De esta forma, las distintas fuerzas de seguridad y los cuerpos de Bomberos Voluntarios y Zapadores buscan consolidar un esquema de prevención activa, donde la articulación de esfuerzos estatales y comunitarios sea la clave para resguardar a la población ante las variaciones climáticas.

La convocatoria contó con una amplia representación de los organismos de emergencia y seguridad. Estuvieron presentes el director y el subdirector de Operaciones de la Policía de Entre Ríos (PER), Diego Cabello del Campo y Martín Tello, respectivamente; y el jefe de Bomberos Zapadores, Pedro González. En representación del municipio de Paraná, participaron el director de Defensa Civil municipal, Darío Aldana, junto a su coordinador, Lucas García; y el jefe de cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, Carlos Almada. En tanto, por la Dirección de Defensa Civil Provincial, formaron parte del encuentro su director, Oscar Díaz Bertozzi y Cristian Galli.