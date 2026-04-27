En el Salón Azul, el subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani, encabezó una reunión junto a representantes de las fuerzas de seguridad con el objetivo de avanzar en la planificación conjunta frente a eventuales emergencias vinculadas a las condiciones climáticas.

El encuentro se realizó en un contexto de renovación de autoridades dentro de las distintas fuerzas, tras los cambios producidos en la etapa final del año pasado y el inicio del actual. En ese marco, la instancia permitió restablecer vínculos institucionales, reafirmar acuerdos de trabajo existentes y actualizar los criterios de articulación operativa.

Participaron Bomberos, Prefectura, Policía local, Policía Federal, Gendarmería y el Ejército, en una convocatoria que reflejó el compromiso de todos los actores involucrados en la respuesta ante situaciones de riesgo.

Durante la reunión se analizó el informe climático del próximo trimestre y las perspectivas vinculadas al posible desarrollo del fenómeno El Niño, en un escenario de transición tras el retroceso de La Niña. En función de este contexto, se evaluaron los posibles impactos y se definieron lineamientos de acción para la planificación preventiva y la respuesta ante contingencias.

Además, se avanzó en la asignación de funciones específicas para cada una de las fuerzas intervinientes, con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta y garantizar un funcionamiento ágil en caso de emergencias. También se revisaron los recursos y medios disponibles de cada organismo para afrontar distintos escenarios.

En relación a las condiciones locales, se destacó que uno de los principales factores de riesgo está vinculado a la intensidad de las lluvias más que al volumen acumulado, lo que puede generar inconvenientes en el sistema de desagües y derivar en anegamientos temporales.

La jornada permitió fortalecer la coordinación entre las distintas áreas y establecer una nueva instancia de encuentro para dentro de un mes, con el objetivo de continuar evaluando la evolución de los fenómenos climáticos y ajustar la planificación en función de los escenarios previstos.