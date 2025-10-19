ALERTA POR FRAUDES
Defensa del Consumidor brinda recomendaciones para no ser víctimas de estafas
La oficina de Defensa del Consumidor de Gualeguaychú emitió recomendaciones para que los vecinos eviten ser víctimas de estafas telefónicas o digitales.
Entre las pautas principales, se destaca no brindar datos personales por teléfono. “Los estafadores se hacen pasar por bancos, empresas o entidades oficiales. Nunca se debe compartir números de tarjeta, claves, CBU, alias, DNI o códigos de verificación, ya que ninguna empresa sería los solicitará de esta manera”, remarcan desde el organismo.
Asimismo, se recuerda que los bancos nunca llaman para pedir que ingreses a tu Home Banking, cambies tu clave o manipules tu token. Si se recibe un llamado sospechoso, lo aconsejado es cortar la comunicación de inmediato.
En el caso de casas de electrodomésticos, Mercado Libre o Mercado Pago, Defensa del Consumidor aclara que no realizan llamados para ofrecer reintegros ni pedir que accedas a tu cuenta o billetera virtual. En estos casos, se recomienda ingresar únicamente desde la app oficial o escribiendo la dirección web directamente en el navegador, evitando links recibidos por mensaje o redes sociales.
No abrir enlaces desconocidos y usar siempre las aplicaciones oficiales para verificar cualquier notificación es otra de las recomendaciones clave. Ante cualquier duda, se aconseja no avanzar con la operación y consultar con Defensa del Consumidor o la empresa a través de canales oficiales.
En caso de haber sido víctima de una estafa, se recomienda avisar de inmediato al banco para que tome medidas, bloquear la cuenta o tarjeta afectada y realizar la denuncia en la comisaría o fiscalía más cercana, conservando todas las pruebas, como capturas de pantalla, mensajes y números de teléfono. Para consultas o asesoramiento, Defensa del Consumidor de Gualeguaychú puede contactarse por WhatsApp al 3446 332763, por línea fija al 03446 420450, por correo electrónico a [email protected], o de manera presencial en Nogoyá 672.