Entre las pautas principales, se destaca no brindar datos personales por teléfono. “Los estafadores se hacen pasar por bancos, empresas o entidades oficiales. Nunca se debe compartir números de tarjeta, claves, CBU, alias, DNI o códigos de verificación, ya que ninguna empresa sería los solicitará de esta manera”, remarcan desde el organismo.

Asimismo, se recuerda que los bancos nunca llaman para pedir que ingreses a tu Home Banking, cambies tu clave o manipules tu token. Si se recibe un llamado sospechoso, lo aconsejado es cortar la comunicación de inmediato.

En el caso de casas de electrodomésticos, Mercado Libre o Mercado Pago, Defensa del Consumidor aclara que no realizan llamados para ofrecer reintegros ni pedir que accedas a tu cuenta o billetera virtual. En estos casos, se recomienda ingresar únicamente desde la app oficial o escribiendo la dirección web directamente en el navegador, evitando links recibidos por mensaje o redes sociales.

No abrir enlaces desconocidos y usar siempre las aplicaciones oficiales para verificar cualquier notificación es otra de las recomendaciones clave. Ante cualquier duda, se aconseja no avanzar con la operación y consultar con Defensa del Consumidor o la empresa a través de canales oficiales.

En caso de haber sido víctima de una estafa, se recomienda avisar de inmediato al banco para que tome medidas, bloquear la cuenta o tarjeta afectada y realizar la denuncia en la comisaría o fiscalía más cercana, conservando todas las pruebas, como capturas de pantalla, mensajes y números de teléfono. Para consultas o asesoramiento, Defensa del Consumidor de Gualeguaychú puede contactarse por WhatsApp al 3446 332763, por línea fija al 03446 420450, por correo electrónico a [email protected], o de manera presencial en Nogoyá 672.