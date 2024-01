Este viernes, el “Halcón” de Florencio Varela acordó la venta del defensor de 22 años al equipo germano que adquirió el cien por ciento de la ficha del futbolista de General Cabrera. El ex Talleres de Córdoba firmará contrato por cuatro años y se incorporará de inmediato, como así lo pidieron desde el Werder Bremen.

Lo que es una gran transferencia para el equipo varelense y para el jugador, es una muy mala noticia para la Selección argentina Sub 23 dirigida por Javier Mascherano que, por esta transferencia, no podrá contar con Julián Malatini en el Preolímpico Sub 23 que se disputará a fin de mes en Venezuela ya que el club alemán se niega a ceder al futbolista y lo quiere, lo antes posible, entrenando bajo las órdenes de Ole Werner.

El malestar del cuerpo técnico de Javier Mascherano radica en que, además de perder su segundo futbolista para el certamen, el defensor no podrá ser reemplazado ya que la FIFA solo acepta modificaciones en la lista en caso de lesiones y no por transferencias.

Debido a esto, el enojo del entrenador se trasladó a los altos mandos de la Asociación del Fútbol Argentino que, mediante sus redes sociales, emitió un duro comunicado al respecto señalando al jugador, a su representante y al club Defensa y Justicia.

El comunicado de la AFA:

“La Asociación del Futbol Argentino comunica que tanto el futbolista Julián Malatini (integrante de la lista de convocados para el torneo preolímpico 2024), como su agente y su Club Defensa y Justicia, han decidido de manera unilateral negociar la transferencia del deportista a un club alemán sin además, haberlo puesto en conocimiento de la asociación.

De esta forma, el futbolista, desde el día de ayer, se ausenta de la concentración del Seleccionado Argentino.

Por último, en caso de concretarse la transferencia y que el club destino no apruebe la cesión del jugador, la lista de Argentina lamentablemente deberá contar únicamente con 22 futbolistas en virtud que no existe la posibilidad reglamentaria de reemplazarlo”.